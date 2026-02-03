Los otros encuentros que tendrá Petro tras salir de la reunión con Trump: dará una conferencia universitaria

El presidente de la República, Gustavo Petro, adelantará una agenda oficial en Washington D. C. entre el 2 y el 5 de febrero, en desarrollo de actividades orientadas al relacionamiento institucional entre Colombia y los Estados Unidos, así como al diálogo político, académico y comunitario.

En el marco de esta agenda, el jefe de Estado sostendrá el 3 de febrero una reunión institucional en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de un espacio de interlocución orientado a exponer las prioridades de Colombia y las líneas generales de trabajo bilateral, en asuntos de interés como la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, aunque sea el principal motivo de su viaje, el encuentro con Trump no es el único relevante en su agenda en territorio norteamericano.

Petro se verá con miembros de la diáspora colombiana, previsto en la Biblioteca Martin Luther King, con la participación de connacionales residentes en la capital estadounidense.

La agenda oficial incluye, además, una conferencia en la Universidad de Georgetown, en la que el mandatario abordará los retos del cambio climático en el continente, desde una perspectiva regional y global.

En el mismo periodo, el presidente sostendrá reuniones institucionales con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con congresistas de los Estados Unidos, pertenecientes tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata, en espacios de diálogo sobre temas de interés hemisférico.

Finalmente, Petro adelantará un encuentro con agremiaciones del sector cacaotero estadounidense, con el objetivo de explorar alternativas de cooperación y comercialización de este producto colombiano.