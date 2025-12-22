Ataque guerrillero a estación de Policía durante evento deportivo y familiar, en Suárez, Cauca

Foto de Ataque de disidencias de las Farc sembró el terror en Suárez, Cauca, durante un partido de fútbol.

Momentos de pánico y terror se vivieron en la tarde de este domingo 21 de diciembre en el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, luego de un ataque armado contra la estación de Policía, atribuido a la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc.

(Lea también:¡Se les apagó el carro en plena huida! Capturan a dos ladrones luego de robar un vehículo y quedar atrapados)

Según relataron testigos, el hecho ocurrió cuando familias enteras y vecinos se encontraban reunidos en una cancha de fútbol, ubicada cerca a la sede policial, disfrutando de un partido recreativo. De manera repentina, se comenzaron a escuchar ráfagas de fusil, lo que generó una reacción inmediata de huida y desbandada entre los asistentes, quienes buscaron refugio para evitar ser alcanzados por balas perdidas.

Disidencias de las Farc atacaron estación de Policía en Suárez en medio de anuncios de cese al fuego

El ataque guerrillero provocó escenas de angustia y caos, especialmente entre niños, adultos mayores y mujeres, que corrían desesperados hacia zonas seguras. A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas, ni por los disparos ni por hechos asociados a la emergencia.

El Ejército Nacional informó que la rápida reacción de las tropas permitió proteger la vida de los civiles y contener la amenaza, evitando consecuencias mayores. “La acción inmediata de nuestras unidades permitió salvaguardar a la población y mantener el control de la situación. El Ejército mantiene presencia permanente y operaciones en la zona para preservar la tranquilidad de las comunidades y contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales”, señaló la institución a través de su cuenta oficial en X.

De acuerdo con información oficial, el ataque fue perpetrado por la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las extintas Farc, y ocurrió en medio de un contexto de anuncios de cese de operaciones armadas por parte de algunos grupos ilegales durante la temporada decembrina.

Justamente este mismo día, el EMC anunció un cese de operaciones ofensivas contra la fuerza pública, el cual entrará en vigor desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, con el argumento de permitir que las familias colombianas celebren las festividades sin el temor de la confrontación armada. En un comunicado, la disidencia afirmó haber dado la orden de suspender acciones militares en todo el territorio nacional.

Sin embargo, el reciente ataque en Suárez pone en duda la efectividad de estos anuncios. La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó con “cierto alivio, pero también con angustia”, advirtiendo que, pese a los discursos de respeto por la población civil, las acciones violentas recientes han generado graves afectaciones en varias regiones del país.

Marín pidió que estos gestos se traduzcan en hechos concretos, como la liberación de secuestrados y una reducción real de la violencia, recordando que ceses similares en el pasado no evitaron desplazamientos forzados, confrontaciones armadas y un clima de miedo generalizado, especialmente en zonas como el Catatumbo.

Aunque la vicepresidenta no se ha pronunciado sobre el ataque en Suárez, el pasado 16 de diciembre solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, reforzar la seguridad en el norte del Cauca, tras una toma guerrillera en Buenos Aires, donde ocho policías resultaron heridos y varias edificaciones fueron destruidas. “Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”, afirmó entonces.