¡Se les apagó el carro en plena huida! Capturan a dos ladrones luego de robar un vehículo y quedar atrapados

El uso de aplicaciones de transporte en Bogotá volvió a ser escenario de un hecho delictivo. En la localidad de Engativá, barrio La Española, un conductor que atendió un servicio solicitado por una plataforma digital fue asaltado por tres hombres. Bajo amenazas con armas cortopunzantes, los delincuentes le robaron el vehículo y sus pertenencias.

Sin embargo, el plan de escape no se cumplió según lo previsto por los señalados. Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, mientras los sujetos intentaban alejarse del lugar del asalto, el automóvil sufrió una falla técnica y se detuvo de forma abrupta en medio de la vía.

Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que los presuntos ladrones, ante la imposibilidad de encender el motor, abandonaron el vehículo para intentar huir a pie por las calles del barrio.

La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la estación de Policía de Engativá, detalló que la reacción de las patrullas de vigilancia fue determinante. “Mediante la oportuna reacción de nuestros uniformados, lograron detener el vehículo y capturar a estas dos personas por el delito de hurto”, explicó la oficial. Asimismo, añadió que uno de los detenidos presenta anotaciones judiciales previas por el mismo delito.

Tras la recuperación del automotor y su posterior entrega al propietario, los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Durante las audiencias preliminares, un juez de control de garantías legalizó las capturas y dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, considerando el riesgo para la comunidad y los antecedentes de los involucrados.

Este incidente se suma a las estadísticas de seguridad en el noroccidente de la capital. De acuerdo con las cifras entregadas por la institución, en lo que va del año 2025 se han registrado 1.787 capturas en la localidad de Engativá por diversos delitos. En cuanto a la protección de la propiedad privada, las autoridades reportan la recuperación de 67 vehículos en esta zona.

La Policía Nacional ha reiterado la recomendación a los conductores de plataformas digitales de verificar los perfiles de los usuarios y mantener activos los sistemas de GPS, herramientas que facilitan la localización inmediata en casos de emergencia como el ocurrido en La Española.