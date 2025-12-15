Paro armado del ELN: MinDefensa confirmó 51 ataques durante el fin de semana

El paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha dejado un saldo de 51 acciones violentas en distintas regiones del país, concentrándose la mayoría de ellas en lo que las autoridades califican como una estrategia para generar pánico.

La ofensiva, que comenzó el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre, ha sido descrita por el Gobierno como un “ataque directo al pueblo colombiano”, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El ministro Sánchez confirmó el balance en una entrevista con Blu Radio, subrayando que la acción del grupo armado “no discrimina a nadie para hacer sus acciones terroristas”. Los hechos se han registrado en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, y Chocó, afectando también otras zonas del oriente y occidente del país.

De acuerdo con la información oficial, 38 de los 51 eventos corresponden a lo que el ministro denominó “terrorismo mediático”. Estas acciones incluyen la instalación de banderas del ELN, grafitis y la marcación de vehículos, las cuales buscan amplificar el miedo a través de redes sociales y canales informales.

Sin embargo, el funcionario señaló que al menos tres ataques han tenido consecuencias directas y graves en la población civil y la infraestructura:

El asesinato de un conductor de ambulancia en Puerto Santander, Norte de Santander. El Coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), confirmó que el civil murió cuando policías repelieron un ataque a la estación.

en Puerto Santander, Norte de Santander. El Coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), confirmó que el civil murió cuando policías repelieron un ataque a la estación. La activación de una motobomba en el peaje La Lizama , en Barrancabermeja, que dejó una trabajadora herida y afectó la infraestructura, obligando a suspender la circulación, según reportó la concesionaria.

, en Barrancabermeja, que dejó una trabajadora herida y afectó la infraestructura, obligando a suspender la circulación, según reportó la concesionaria. Un ataque registrado en el sector de Cuatro Vientos, en Maicao, el cual no dejó personas lesionadas.

“Esta amenaza criminal y terrorista contra todos los colombianos ya registra 51 eventos. Aunque muchos buscan generar miedo, algunos sí han causado víctimas y daños reales”, expresó el ministro Sánchez.

Impacto en el transporte y medidas del Gobierno

El paro armado ha impactado directamente la movilidad nacional, afectando el transporte de carga y de pasajeros. Arnulfo Cuervo Aguilera, presidente de Fedetranscarga, indicó que el objetivo del ELN es suspender toda actividad de transporte y movilidad de personas. El gremio ha reportado al menos 13 afectaciones asociadas a actos del grupo, incluyendo el bloqueo en Pelaya y la voladura del peaje La Lizama.

A su vez, la Cámara de Transporte de Pasajeros de la Andi rechazó el ataque e incendio de un bus de la empresa Expreso Brasilia en La Paulina, Valdivia (Antioquia), enfatizando que estos actos “vulneran el derecho de los usuarios a una movilidad segura y continua”.

Ante la situación, el Ministerio de Defensa anunció recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir o neutralizar ataques, y de hasta 500 millones por la captura de alias El Negro Mina, cabecilla del ELN.

El Gobierno ha activado un plan especial de seguridad navideña reforzando la presencia de las Fuerzas Militares en zonas de alta complejidad como Catatumbo, Cauca y Chocó.

El ministro Sánchez también se refirió a los argumentos del ELN, que atribuyen el paro armado a supuestas tensiones geopolíticas, tildándolos de “excusa absurda”. Para el Gobierno, estas explicaciones son solo un intento de justificar la violencia contra la población civil. “Esto no es un rechazo a un gobierno extranjero, es una amenaza al pueblo colombiano y a los más vulnerables”, señaló.

Finalmente, el ministro fue enfático, señalando que no existe ninguna orden de suspender las operaciones militares contra el ELN.