Valle del Cauca es el epicentro de turismo en salud en Colombia: crecimiento hacia 2027

En el marco de la edición número 44 de la Vitrina Turística de ANATO, el Valle del Cauca busca se posiciona como el epicentro del turismo de salud en Colombia, con un ambicioso plan hacia 2027 que pretende atraer al 20% de los pacientes internacionales que llegan al país para recibir tratamientos médicos. Con una infraestructura hospitalaria de primer nivel, costos competitivos y una oferta médica diversificada, la región apunta a convertirse en un referente global de esta industria.

Con la participación de más de 1.200 expositores, representantes de 32 países y delegaciones de los 32 departamentos de Colombia, el Valle del Cauca busca trascender su reconocimiento como destino turístico y cultural. Por ello, desde el año pasado, la Gobernación, en articulación con la Alcaldía de Santiago de Cali, la Cámara de Comercio, ProColombia, universidades y prestadores de servicios de salud, ha liderado la Estrategia Regional de Turismo de Salud. Esta iniciativa tiene como finalidad posicionar a la región como un destino de clase mundial para servicios de salud, bienestar y turismo.

“Hemos diseñado una hoja de ruta ambiciosa para el periodo 2024-2027, con el objetivo de posicionar al departamento como un referente internacional en este sector. El primer gran paso hacia este sueño fue la creación de la Mesa de Turismo de Salud regional, un espacio de trabajo colaborativo que reunió a las principales entidades y actores del sector. A través de esta mesa, diseñamos un plan de acción integral que busca posicionar a Cali y al Valle del Cauca no solo en América Latina, sino en el mapa global del turismo de salud”, destacó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Uno de los pilares de esta estrategia es la internacionalización de los servicios de salud. Para lograrlo, se han implementado 10 nuevas oficinas en clínicas y hospitales de la región, que funcionan como puntos de contacto para pacientes extranjeros. Estas oficinas facilitan la coordinación de tratamientos, la gestión de seguros médicos internacionales y la atención personalizada en varios idiomas.

Además, el Valle del Cauca ha adoptado herramientas como el Sistema de Información Turístico (SITUR), que permite recolectar datos precisos sobre los pacientes internacionales y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. “Estamos midiendo y analizando cada aspecto del turismo de salud para garantizar una experiencia satisfactoria y segura. Algo que inició desde hace algún tiempo gracias a la financiación que hizo Fontur en este proyecto”, explicó el secretario de Turismo del Valle, Julián Felipe Franco.

“Cali es el segundo destino preferido por los turistas médicos en Colombia, solo por detrás de Bogotá”, agregó Franco. “Esto se debe a nuestra excelencia clínica, con instituciones como la Fundación Valle del Lili, reconocida como una de las mejores clínicas de Latinoamérica, y otras como la Clínica Imbanaco y la Clínica de Occidente, que cuentan con certificaciones internacionales de calidad”.

Asimismo, como parte de la campaña ‘Visit Valle del Cauca, El Paraíso donde tus mejores recuerdos están por llegar’, la Gobernación, junto con la Secretaría de Turismo, realizará el relanzamiento en ANATO de su guía de turismo de salud. Esta estrategia consolida al destino como pionero en este tipo de iniciativas, al convertirse en la única región que integra en un solo documento su portafolio de servicios.

Cabe destacar que, a cierre del año pasado, llegaron 7.134.024 viajeros, quienes aportaron cerca de US$860 millones a la economía de la región. No obstante, las proyecciones para 2025 son aún más optimistas. Según cifras del Sistema de Información Turística del Valle (SITUR Valle), se espera que la ocupación hotelera en Cali alcance el 60%, con una llegada estimada de 4 millones de visitantes a la ciudad y 8 millones al departamento, de los cuales cerca del 10% serán extranjeros.

Por otro lado, el departamento fue seleccionado por ANATO para ser sede del Encuentro Anual de Turismo Receptivo. “Esto nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con el turismo sostenible y la promoción internacional del departamento”, señaló el Secretario de Turismo.