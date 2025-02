Más de 20 animales silvestres eran tenidos como mascotas en viviendas de Cali: así los recuperaron

Desde hace algunos días, en el Hogar de Paso del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), en la ciudad de Cali, aumentó el trabajo de veterinarios y biólogos con la atención de varias especies rescatadas en múltiples casos de tráfico de fauna, o entregadas por personas que, equivocadamente, las tenían como mascotas.

“Vamos a liberar 11 serpientes que han pasado por procesos de cuarentena. Les hemos practicado biopsias de hígado con el fin de comprobar que no tengan un virus, para ser liberadas y que corresponden a la región del Pacífico. También se van a liberar tortugas oriundas del litoral, tres marmosas y una babilla, que fue rescatada en Risaralda y después trasladada a nuestra sede. De acuerdo con nuestros protocolos, estas especies silvestres pueden estar en un proceso de liberación inmediata, pues la idea es que los animales no pasen tantos días en el Hogar de Paso y regresen a sus entornos”, contextualizó Delio Orjuela, médico veterinario del Dagma.

Las tortugas

En este proceso, las 26 tortugas son del tipo ‘estuche’, también conocida como casquito escorpión, morrocoy de agua, tapaculo y de pecho quebrado, una especie de la familia kinosternidae que vive en lagunas y ríos de América tropical.Otras son tortugas dragón (Rhinoclemmys pulcherrima), que igualmente se conocen como tortugas de bosque, de castilla, pintada de bosque, pintada de monte o jicotea pintada, una especie de la familia Geoemydidae, autóctona de América Central y que se ha reproducido en el Pacífico colombiano.

“Las personas usualmente creen que las tortugas son buenas mascotas, porque no ensucian mucho, no piden nada, ni causan problemas, pero lamentablemente en los hogares sufren demasiado y cuando la gente se da cuenta que no las tiene adecuadamente, entonces las quieren entregar. Muchas de ellas no pueden ni caminar por mala nutrición y otras tienen blanditos sus caparazones. Nosotros intentamos recuperarlas y buscamos la liberación de aquellas que lo logran”, explicó Orjuela.

Animales rescatados por el Dagma Cortesía para Publimetro.co

El caso de las boas

En este grupo de especies rescatadas hay 11 boas, todas recuperadas este año y que aparecieron en casas y en lugares públicos, especialmente en el sur de Cali. La autoridad ambiental local las viene encontrando producto de la falta de responsabilidad de sus tenedores, quienes las liberan luego de haberlas comprado ilegalmente. De esta forma se reproducen sin control y elevan su población: en 2024 se registraron 60 boas en el Hogar de Paso. Superados los diferentes diagnósticos y pruebas de laboratorio y certificándose las condiciones de liberación, el equipo del Dagma procedió a preparar la entrega de estos animales para su traslado hacia la costa Pacífica.

Animales rescatados por el Dagma Cortesía para Publimetro.co

“Los estamos entregando a profesionales de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), quienes han programado una liberación en su jurisdicción, en la costa de Buenaventura”, detalló Delio Orjuela.

Para las próximas semanas se tienen previstas más liberaciones de especies de tortugas en el departamento del Caquetá y a través de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), en el Atlántico.