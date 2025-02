Miguel Becerra: entre el arte y la moda, un diseñador con pasión y propósito

La moda no solo es una expresión estética, sino también un reflejo de la identidad, la cultura y la creatividad de quienes la conciben. Miguel Becerra, diseñador de modas colombiano originario del Valle del Cauca, ha construido una carrera donde el arte, el color y el diseño se entrelazan para contar historias a través de las telas. Su viaje en el mundo del diseño no ha sido convencional, sino una trayectoria llena de aprendizaje, exploración y una pasión inquebrantable por la moda.

Desde su infancia, Miguel sintió una fuerte atracción por el arte y el diseño. “Recuerdo que desde niño me fascinaba dibujar y jugar con telas. Siempre imaginaba cómo podía transformar los materiales en algo bello y único”, compartió el diseñador. Este amor por la estética lo llevó a estudiar artes plásticas, cosmetología y, eventualmente, diseño de modas, encontrando en esta última disciplina el espacio perfecto para expresar su creatividad.

Su carrera ha sido un proceso de aprendizaje constante. ¿Qué experiencias han marcado su camino?

“Ha sido un viaje de exploración y crecimiento. Participar en el Cali Expo Show fue un punto de inflexión para mí. Fue una experiencia transformadora que me dio la confianza y la exposición que necesitaba. Gracias a este evento, mi trabajo comenzó a captar la atención de expertos en la industria y se me abrieron nuevas oportunidades. También tuve la oportunidad de presentar mis creaciones en importantes concursos y pasarelas, lo que me permitió conectar con otros diseñadores y fortalecer mi identidad creativa”.

Miguel no solo ha perfeccionado su técnica en diseño de modas, sino que también ha complementado su formación en diversas instituciones como Comfandi, el Instituto Popular de Cultura (IPC), el SENA y Bellas Artes. “Cada etapa de mi aprendizaje ha sido fundamental. Me ha permitido ver la moda desde distintas perspectivas y enriquecer mi visión creativa”, afirma.

Uno de los aspectos que distingue a Miguel Becerra es su capacidad de fusionar la cultura caleña con sus diseños. Su pasión por la salsa y la vibrante estética de su tierra natal se reflejan en sus creaciones, que están llenas de vida, color y movimiento. “Para mí, la moda es un lenguaje visual que puede transmitir emociones y contar historias. Siempre busco que mis diseños reflejen la alegría y la energía de mi cultura”, explica.

Actualmente, Miguel reside en Arlington, Texas, desde donde sigue desarrollando su carrera como diseñador. Su experiencia en el extranjero le ha permitido expandir su perspectiva y conectar con diferentes mercados. “Vivir en Estados Unidos me ha dado la oportunidad de aprender sobre nuevas tendencias y adaptarme a diferentes estilos de moda. Sin embargo, siempre mantengo mis raíces y mi esencia en cada colección que creo”, comenta.

Más allá del diseño, ¿qué significa la moda para usted?

“Para mí, la moda es una herramienta de empoderamiento. Cuando una persona se siente bien con lo que lleva puesto, su actitud y confianza cambian por completo. Eso es lo más gratificante de este trabajo: ver cómo la ropa puede influir en la vida de las personas de una manera tan positiva. Además, considero que la moda es una forma de arte en movimiento, donde cada prenda cuenta una historia y permite expresar la individualidad de quien la lleva puesta”.

¿Cuáles son sus planes y sueños para el futuro?

Quiero consolidar mi marca y seguir explorando nuevas formas de innovación en el diseño de modas. Mi objetivo es que mis diseños cuenten historias y conecten con las personas a un nivel más profundo. La moda es un camino de evolución constante, y mi deseo es seguir creciendo y dejando huella en esta industria. También me gustaría colaborar con otros artistas y diseñadores, llevando mis creaciones a escenarios internacionales y promoviendo la riqueza cultural de Colombia en el mundo.

Exaltado por apoyar labor de bordadoras de Cartago

Una de sus últimas cosechas en Estados Unidos, fue la exaltación por el cónsul de Colombia en este país, Andrés Diez Martínez, gracias al constante apoyo del diseñador a las bordadoras de Cartago, con quien trabaja y cuyas manualidades son incluidas en sus colecciones. Desde hace años el vallecaucano aboga por rescatar las técnicas ancestrales de las bordadoras en sus diseños.

“Me siento sumamente orgulloso de mi transformación profesional a través del arte del bordado. Día a día me he forjado como precursor del arte hecho a mano, respaldando el rescate cultural de toda nuestra ancestralidad. En este viaje artístico, cuento con la inspiración y sabiduría de nuestras maestras artesanas de Cartago (Valle del Cauca), quienes son fuente de inspiración para mis colecciones desde hace 9 años”.