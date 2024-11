Lady Zúñiga, mamá de Sofía Delgado, reveló dudas en la inocencia de Evelyn Rodas, pareja de Brayan Campo

En los últimos días, la mamá de Sofía Delgado, la menor de edad que fue cruelmente asesinada en Candelaria, Valle del Cauca, Lady Zúñiga, indicó que ella sí cree que Brayan Campo, el responsable del crimen, tuvo un cómplice.

La madre de Sofia tiene dudas en cómo Campo sacó el cuerpo de la niña, sin despertar sospecha alguna, mientras cientos de personas la buscaban en el barrio donde vivía, La Victoria, corregimiento de Villa Gorgona, Candelaria.

“Yo la verdad no creo que él haya hecho eso solo, al otro día había mucho despliegue para decir que la haya sacado, nada de esto me cuadra”, indicó la mamá al periodista Rafael Poveda, en el podcast Más allá del silencio.

Lady Zúñiga indicó que lo más lógico para los familiares es que el hombre sacó el cuerpo de la menor en horas de las madrugada, pese a que lo que dijo Brayan Campo, fue diferente.

“Nosotros decíamos que de pronto lo sacó a la madrugada, pero la esposa dice que él compartió con ella, que comieron y vieron una película”, sostuvo la mamá de Sofía. El periodista le preguntó que si cree que la pareja sentimental de Campo sabía algo de crimen, “yo digo que no necesariamente ella participó, pero en el fondo sabía”.

También enfatizó que es imposible que Evelyn no haya detectado ningún comportamiento extraño en Campo, “como esposa uno se da cuenta de las cosas, presiente o nota algo, pero ella dice que no notó nada, lo más posible es que sabía algo. Supuestamente no hay pruebas y ella no tiene nada que ver con lo que pasó, pero igual yo todo se lo dejo a Dios y sé que todo va a salir a la luz”.

De acuerdo a la investigación, Campo habría raptado a la niña en la tarde del domingo 29 de septiembre en una tienda de mascotas en Villa Gorgona, “él baja la reja del establecimiento y la niña intenta huir, él lo que hace es golpearla con un objeto contundente y ella pierde la vida de manera inmediata”, reveló la investigación.

La madre de Sofía sigue encontrando inconsistencias en las versiones, pues Rodas habría dicho que ese día no había trabajado en local, “ella abrió al otro día, pero dos días más ese local estuvo cerrado”.