Video | familia de Sofía Delgado está siendo amenazada por los cuñados del feminicida

La desaparición y posterior hallazgo de Sofía Delgado, una niña de 12 años originaria de Villagorgona, Valle del Cauca, ha conmocionado a Colombia. A pesar de que la desaparición de Sofía el 29 de septiembre de 2024 mantuvo en vilo al país durante tres semanas, la tragedia culminó con el hallazgo de su cuerpo en un cañaduzal, lo que desató una serie de acusaciones y amenazas a la familia de la menor. La captura del principal responsable, Brayan Campo, y su pareja Evelyn Rodas, estuvo marcada por tensiones familiares y revelaciones perturbadoras.

Captura de los responsables

El 17 de octubre de 2024, las autoridades dieron un paso crucial en la resolución del caso con la captura de Brayan Campo, quien confesó ser el autor del crimen. A su lado fue arrestada Evelyn Rodas, su pareja, bajo la sospecha de que pudiera tener conocimiento de lo ocurrido. La detención fue seguida por una serie de acontecimientos que dejaron ver las tensiones entre las familias involucradas.

El impacto de la noticia de la muerte de Sofía fue devastador para su madre, Lady Zúñiga, quien expresó: “Muy duro, yo no se lo deseo a nadie porque pues es lo peor que le puede pasar a una persona, una familia, pero pues igual Dios me dio fuerzas para seguir luchando por mi niña”. En cuanto a la identidad del detenido, la madre recordó cómo durante los días previos al hallazgo del cuerpo, Brayan Campo había interactuado con la familia sin levantar sospechas. “Ese mismo día yo ahí ya relacioné, yo aterrada, una persona con máscara, pero vestida de oveja, que no aparentaba lo que era”, explicó Zúñiga en una entrevista.

El video de las amenazas

La tensión escaló cuando, después de la detención de Evelyn Rodas, un video capturado por una cámara de seguridad mostró a dos hombres, supuestos familiares de la pareja de Campo, llegando a la casa de la tía de Sofía Delgado. En la grabación, los hombres, visiblemente alterados, exigen saber “¿Dónde vive la mamá de la peladita?” y acusan a la familia de Sofía de haber “sapado” a su hermana. A lo largo del video, los individuos amenazan a los familiares de Sofía con un machete, lo que deja claro el nivel de violencia y tensión que rodeaba el caso.

Testimonio de Evelyn Rodas

Tras su liberación, Evelyn Rodas dio su versión de los hechos. En una entrevista, aseguró que el día de la desaparición de Sofía, Brayan le había dicho que iba a ver a un mecánico. Según Rodas, Brayan regresó a casa “completamente normal” a los 20 minutos, y la pareja pasó el resto del día viendo películas. “Yo ese domingo no pisé ese local, el lunes que fui a abrir el local estaba completamente normal, limpio, no encontré algo que me dijera aquí pasó algo”, aseguró Evelyn, tratando de desvincularse de los hechos. A pesar de su liberación, las autoridades siguen investigando su posible implicación.

La investigación reveló que el lugar de trabajo de Brayan Campo fue meticulosamente limpiado después del crimen, lo que despertó aún más sospechas sobre la participación de su pareja. A pesar de la versión de Evelyn, su tía, que estaba muy cerca de la familia de Sofía, no duda de que ella debía saber algo. “Ella tenía que saber algo, es imposible que uno como mujer tenga una persona, un acompañante, llámese esposo, novio, lo que sea, y no sospeche y no sepa nada”, señaló la tía de Sofía en un testimonio.

Confesión y procesamiento judicial

Brayan Campo, en su declaración ante la policía, negó haber abusado de Sofía, aunque las autoridades aún no han podido determinarlo debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo de la niña. El 18 de octubre, en una audiencia judicial, la Fiscalía le imputó cargos de secuestro, feminicidio y ocultamiento de material probatorio. Campo aceptó los cargos, y fue inicialmente recluido en la cárcel de Palmira antes de ser trasladado a la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, por razones de seguridad.