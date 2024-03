Coronel Edwin Castaño habría sido relevado de su cargo por videos de Andrés Escobar “entrenando” a tropas del Ejército

Al parecer en las últimas horas el coronel Edwin Castaño, comandante del batallón de Policía Militar No. 3 en Cali, habría sido relevado de su cargo. Se presume que las causas estarían relacionadas con la polémica que se generó hace algunas semanas por un video en donde se observa al concejal Andrés Escobar, entrenando a un grupo de soldados de la unidad militar.

Desde entonces el Ejército indicó que inició una investigación que al parecer ya dio frutos con el traslado del uniformado de la unidad.

Cabe resaltar que Andrés Escobar tiene varios procesos judiciales en su contra por presuntamente disparar contra civiles en un exclusivo barrio en el sur de Cali en el marco del estallido social del año 2021.

El nuevo comandante del batallón de Policía Militar Nº 3 de la Tercera Brigada será presentado en el transcurso de este miércoles 13 de marzo.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó al concejal Escobar como un “concejal armado frente a las comunidades” y rechazó contundentemente que el Ejército Nacional hubiese permitido realizar esos videos y publicidad. “No es un buen mensaje para la fuerza pública y militar. Andrés Escobar no estaba en una actividad de instrucción, eso es evidente, no había ni siquiera unas recomendaciones que él hiciera”.

“Se trataba de un video que había pedido autorización y me parece que es una falta de criterio del Comandante de la Unidad en permitir con esa connotación pública que ha tenido ese concejal, la presencia de la Unidad Militar”, indicó el Ministro de Defensa.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre los videos que Escobar subió a sus redes sociales, “no pueden personas que apuntan armas contra la población civil dar clases a los soldados de la patria. Lo único que enseñarán es crímenes de lesa humanidad”, indicó a través de X.