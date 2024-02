Los dos lados de la moneda: ¿afecta o no la captura incidental de peces aprobada por la Aunap?

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), emitió la resolución 0119, en la que practicamente retrocede gran parte del decreto 281 del 18 de marzo del 2021, el cual ponía en ley una decisión tomada por el Comité Ejecutivo para la Pesca, con los ministerios de Ambiente y Agricultura y la Aunap, en la que se decidía que los tiburones, rayas marinas y quimeras, eran “recursos hidrobiológicos no pesqueros”.

¿De qué se trataba el decreto 281 del 2021?

Este decreto respaldaba la decisión de las entidades mencionadas anteriormente sobre que los peces quimera eran considerados “recursos hidrobiológicos no pesqueros”, o sea, “los animales que se encuentran en la categoría hidrobiológicos no pesqueros, no son susceptibles de comercialización, ni industrial, ni artesanal, mientras los recursos pesqueros, sí”, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente.

Ahora bien, a traves de la resolución 0119, del 24 de enero del 2024, se propuso una idea de “establecer algunas especies de tiburones y rayas marinas como recurso pesquero y unificar un solo instrumento de política para su gestión en Colombia”.

A partir de lo anterior, 11 especies de tiburones y cuatro de rayas marinas entraron nuevamente a ser recursos pesqueros, los cuales son las principales especies en registros de pesca incidental, de acuerdo con la Aunap. “Generar registro de las capturas, desembarques y descartes por especies en las pesquerías comerciales, lo que permitirá contar con información técnica que oriente la toma de decisiones y las medidas administrativas sobre estos recursos, para regular la captura incidental y la pesca ilegal y propender por la gestión sostenible de las capturas incidentales de tiburones y rayas marinas”.

La resolución también reconoce el aprovechamiento por parte de las comunidades locales, en primer lugar con el acceso al recurso de tiburones y rayas como parte de su alimentación y el aprovechamiento y comercialización de los productos que se elaboran en procesos artesanales.

Al respecto, el biólogo marino, Ángel Andrés Villa Restrepo, con una amplía experiencia en temas relacionada con pesca marina del Pacífico colombiano, habló con Publimetro Colombia e indicó que esta resolución 0119 es muy positiva y la ve como un avance tanto para el ecosistema como para los pescadores y mujeres ahumadoras.

“Un avance en relación beneficio o de respuesta, por parte de las comunidades asentadas en las cosas, especialmente Pacífico colombiano, pero también lo veo beneficioso para los tiburones y rayas. Las comunidades se favorecen en el aprovechamiento del recurso cuando sucede la captura incidental”.

Con respecto a la afectación del ecosistema, el experto indicó que no es tanto la pesca incidental sino el volumen de captura o de pesca. “Hay ciertos volúmenes o peso del pez que se permiten y no habría ningún problema. Hay unos límetes máximos de captura donde el recurso, digamos, puede permanecer en el tiempo y se puede generar un proceso de aprovechamiento, o sea, minetras las capturas incidentales no superen los volúmenes que los estudios permitan definir, no hay ningún problema”.

Por otro lado, para Villa, esta resolución no afecta a los pescadores en comparación con el decreto que estaba anteriormente. “Más que los perjudique, los beneficia, porque ya no pagarían judicialización si capturan incidentalmente alguna especie, digamos, prohibida”, finalizó diciendo el biológo.

El biológo marino Vladimir Puentes también habló con Publimetro Colombia, acerca del control de las autoridades y de los pescadores con las especies que sí se pueden capturar y las que no. “Es muy difícil porque cuando se tira la red de pesca no se puede saber qué animales se van a pescar, pero sí hay que tratar de ver cómo y se maneja espacialmente para reducir las capturas incidentales y cómo se hacen protocolos a bordo en muchas embarcaciones que se necesita y cómo liberar a muchas especies cuando todavía tengan chance sobrevivir”, indicó.

Para Puentes, tampoco afecta al ecosistema la resolución 0119, “no hace ningún efecto más de lo que funciona y de lo que ha venido siendo siempre, no se ha modificado nada, la captura incidental siempre ha sucedido, el ecosistema sigue como ha venido estando”.

Mujeres ahumadoras apoyaron resolución 0119

Mujeres ahumadoras y platoneras de la costa Pacífico de Buenaventura apoyaron la resolución porque mantiene las prácticas que en muchos hogares son el principal sustento. El ministerio de Igualdad y Equidad y la AUNAP, asistieron a varias comunidades del Pacífico que se dedican a esta práctica artesanal para conocer su opinión sobre la resolución 0119.

Al respecto, solo en la costa Pacífica, son más de 4.550 mujeres que se mantienen económicamente por el aprovechamiento de estas especies.

“Somos mujeres muy vulnerables que tenemos de 4, 5 y 7 hijos. Varias mujeres ahumadoras y platoneras la violencia les ha arrebatado a sus esposos y como consecuencia deben asumir solas la carga económica de sus hogares”, indicó Fabiola García, una de las ahumadoras de Buenaventura.