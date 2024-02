Orgullo caleño: Diana Trujillo se convirtió en directora de vuelo de la Nasa

Diana Trujillo es una ingeniera aeroespacial que se convirtió en la directora de vuelo del Centro de Control de Misión del Centro Espacial Johnson de la Nasa, este 02 de febrero del 2024.

En su primer discurso en el cargo, Diana presentó la insignia que la representará cada que este al frente de una misión. ‘Somos flight’ es el nombre que lleva con los colores de la bandera de Colombia al lado de la bandera de los Estados Unidos.

“La palabra somos habla de comunidad, de lo que somos como personas, de lo que valemos, de lo que hemos superado para llegar a ser y de lo que podemos hacer juntos. Por eso mi indicativo será Somos flight. Estoy impaciente por ver todo lo que vamos a hacer juntos”, indicó Trujillo en su discurso.

Diana habló antes de comenzar su primer día como directora de vuelo certificada y agradeció a todas las personas que le han ayudado en su carrera y a llegar hasta donde está, así como también sobre su futuro.

“Me gustaría compartir algunas palabras con mi familia y con todos los de esta habitación que me ayudaron a llegar hasta donde estoy hoy. “Sé que no es una sorpresa que Marte es un planeta al que quiero mucho porque me ayudo a entender qué es ser una exploradora”, comenzó diciendo Trujillo.

“Se me hincha el corazón al pensar en los grandes logros de este equipo y en lo que nos espera. Este es el equipo que escribirá el próximo capítulo de la historia de la humanidad, llevándonos de vuelta a la Luna, Marte y más allá. Somos audaces, estamos unidos, somos exploradores, somos una familia, somos madres, padres hijos e hijas. Somos ingenieros, científicos y médicos. Somos una comunidad de exploradores”, finalizó diciendo la caleña Diana Trujillo.

Los directores de vuelo de la Nasa dirigen las misiones a la estación espacial y se preparan para misiones lunares del programa Artemis. Hasta el momento son 108 el número total de directores de vuelo de la agencia.

Diana Trujillo se ha desempeñado en cargos importantes dentro de la Nasa, pues ha trabajado como supervisora del grupo de planificación y secuenciación integrada para misiones de superficie en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa, donde apoyó las operaciones de misiones de la agencia espacial estadounidense en Marte.