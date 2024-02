“Le dije que dejara de ser tan delicada”: Locutor de Tropicana indicó que el video está fuera de contexto

Un ex locutor de la emisora Tropicana de Cali, Francisco Paco Ramírez, se despachó en vivo y en directo contra una de sus compañeras de cabina en medio de una transmisión en vivo. De forma inmediata en redes sociales los usuarios salieron indignados, criticando el comportamiento del locutor que además, también se fue en contra del presidente Gustavo Petro y lo calificó como “bandido narcotraficante”.

El incomodo momento comenzó cuando la compañera de cabina del hombre mencionó la noticia de la condonación de 4.983 préstamos estudiantiles del Icetex, lo cual terminó sacándole la rabia a Francisco Ramírez.

“No estoy saboteando tus noticias, ¿Entonces no bostezo, pues, boba?” se escuchó decir al comunicador cuando la compañera le dijo que no saboteara sus buenas noticias. “Bueno, pues tampoco me diga boba”, respondió.

Le puede interesar: Encapuchados habrían invadido reconocida compañía en Cajibío, Cauca: retuvieron al administrador y su familia

“Me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene y condona cosas, me parece muy bien. Pero, por otro lado, roba el país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente. Pero si tu noticia a mí no me importa, mi amor, voy a decirlo. Simplemente, bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”, fue la respuesta del locutor en transmisión en vivo.

Los insultos no pararon ahí, pues el locutor siguió diciendo a su compañera que si le molesta, a él no le interesa. “Bueno, no hablemos más, mi amor. No me voy a enojar más por eso, porque más allá de enojarme, no vuelvo a enojarme por las bobadas de los demás, simplemente te molesta que yo te diga ‘jódete con tu presidente, muérete con él’; está bien, mi amor. Sigamos con las noticias”.

Lea también: Encapuchados habrían invadido reconocida compañía en Cajibío, Cauca: retuvieron al administrador y su familia

Locutor de Tropicana dio explicaciones

En conversaciones con el diario El País, el locutor indicó que toda la situación salió de contexto, pues que nunca indicó que el presidente es un narcotraficante, pues el video que está circulando en redes sociales no completa el clip anterior, donde alias Popeye, lanzó fuertes calificativos contra el presidente Petro.

“Estábamos en el noticiero y tocamos el tema de Petro y dije: Vé, a propósito, una vez ‘Popeye’ habló en una entrevista de Gustavo Petro, cuando la época del M-19 y Pablo Escobar y hablaba de Gustavo Petro y decía que era peligrosísimo. Y eso es muy diferente a afirmar algo”, indicó.

Con respecto a su compañera, Stephania Lerma, más conocida como ‘La Española’, dijo que la respeta porque también es su alumna, “da unas noticias y en ese momento bostezo, porque estoy despierto desde las 4:00 a.m. y ella lo tomó como si yo me estuviera burlando de la noticia y yo le dije que dejara ser tan delicada, en el personaje de la Tía Inés, y eso fue absolutamente todo lo que sucedió”.

También podría leer: “Me encuentro muy bien”: Harold Andrés Echeverry, feminicida de Michelle negó golpiza en Cómbita

“Nadie de los que me ha acusado no ha hecho ni la tercera parte de lo que la Tía Inés (personaje de radio) ha hecho por esta ciudad. Más de 80.000 personas se han ayudado en 10 años... Hacemos innumerables trabajos sociales. ¿Crees que una persona que hace este tipo de cosas ataca a una compañera?” puntualizó Ramírez.

Por otro lado, en una entrevista con Semana, Ramírez indicó que nunca ha visto que en otro medio hayan despedido a alguien por criticar a otro presidente o político. “Yo no he visto que despidan a un locutor porque le dijo ‘Porky’ a Duque o le dijo asesino en alguna empresa a Uribe. Fue un comentario de grupo y los incendiarios tomaron eso como el boom y gracias a eso hoy no estoy en la empresa”.