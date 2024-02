“Muérete con tu presidente”: Locutor de Tropicana insultó en vivo a compañera de cabina y tildó a Petro de “bandido, narcotraficante”

Francisco Paco Ramírez, locutor de la emisora de Tropicana en Cali, se despachó en vivo y en directo contra una de sus compañeras de cabina, a quien no bajó de “boba” en medio de la transmisión. Como era de esperarse, este hecho causó indignación entre cientos de internautas que compartieron el video por las redes sociales, descalificando el comportamiento del comunicador, quien no le basto con reprochar a su compañera, sino que además se fue en contra del presidente Gustavo Petro considerándolo como un “bandido narcotraficante”.

La situación se desencadenó cuando la reportera mencionó la noticia sobre la condonación de 4.983 préstamos estudiantiles por parte del Icetex. Esta noticia irritó a Ramírez, quien mostró claramente su disgusto.

“No haga así que son noticias buenas”, se le escuchó decir a la comunicadora, “no me sabotee las noticias, porque son buenas y positivas”. Acto seguido se le escucha responder al locutor: “No estoy saboteando tus noticias. ¿Entonces no bostezo, pues, boba?”, la mujer comunicadora de inmediato le responde ante el insulto: “Bueno, pues tampoco me diga boba”.

Denuncian en redes sociales al locutor de Tropicana Cali Francisco 'Paco' Ramírez por maltratar verbalmente y burlarse de una compañera locutora, además comete injuria y calumnia afirmando que el presidente @petrogustavo "roba y es un bandido narcotraficante". pic.twitter.com/jvSZoS6KO0 — Asociación de Prensa (@AsociacionDePre) February 7, 2024

Según el locutor él solo estaba bostezando, gesto que a su compañera le habría significado un rato de incomodidad, por lo tanto, Franscisco Paco Ramírez expresó que: “Me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene y condona cosas, me parece muy bien. Pero, por otro lado, roba el país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto [a] tu presidente. Pero si tu noticia a mí no me importa, mi amor, voy a decirlo. Simplemente, bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”.

Ante tal altanería, la reportera volvió a defender su noticia diciendo que era algo positivo para los colombianos, cosa que airó mucho más al locutor que replicó en contra de su compañera diciendo: “La verdad, Petro es un bandido, es un narcotraficante”.

Y agregó: “Bueno, no hablemos más, mi amor. No me voy a enojar más por eso, porque más allá de enojarme, no vuelvo a enojarme por las bobadas de los demás, simplemente te molesta que yo te diga ‘jódete con tu presidente, muérete con él’; está bien, mi amor. Sigamos con las noticias”.

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a los ataques del locutor de Tropicana

“La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso, muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital, sino al servicio del pueblo”, escribi{o el mandatario en su cuenta de X.