“Me encuentro muy bien”: Harold Andrés Echeverry, feminicida de Michelle negó golpiza en Cómbita

Este jueves, Harold Andrés Echeverry, actualmente privado de libertad en la cárcel de Cómbita por el feminicidio de Michelle Dayana, la adolescente de 15 años brutalmente asesinada y desmembrada en Cali, desmintió la versión de la Defensoría del Pueblo que sugirió que había sido víctima de una golpiza dentro del centro penitenciario.

En una grabación revelada por la revista Semana, Echeverry aseguró: “Me encuentro muy bien, me encuentro bien de salud. Físicamente, muy bien, gracias a Dios. No he sido lesionado o golpeado en mi integridad física. Han sido muy buenos los guardianes del Inpec. La guardia me ha atendido muy bien”.

Andrés Echeverry, feminicida de Michelle negó golpiza en Cómbita

Aprovechando la oportunidad, el delincuente agradeció la atención proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) bajo la supervisión del teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez. “Quiero mandar un saludo al teniente coronel. El mayor Ospina ha sido una persona que ha estado al tanto de mi salud y de las cosas que he necesitado, ha estado velando por mi seguridad, no ha habido nada de lo que dicen en las noticias”, añadió Echeverry.

La Fiscalía General de la Nación anunció recientemente que un juez había condenado a Echeverry a 47 años de prisión por su participación en el brutal asesinato de Michelle Dayana González en Cali, Valle del Cauca.