Miyerlandi Torres lanzó fuertes críticas a Diana Rojas por video demostrando apoyo a Eder: “¿dónde dejaste el discurso de liderazgo femenino?

La única candidata a la Alcaldía de Cali, Miyerlandi Torres, criticó una vez más a la excandidata Diana Rojas, quien ahora pertenece a la campaña de Alejandro Eder.

El video que habría criticado la candidata es uno que la ‘caleñisima’ subió a sus redes sociales invitando a los caleños a sumarse a la campaña de Alejandro Eder, así como ella lo hizo.

“Hoy Cali nos necesita unidos, estos días varias personas me han dicho que no había necesidad de sumar, por supuesto que debía hacerlo por Cali, podría haberme quedado hasta el final pero solamente me hubiera servido a mi para el ego, pero Cali nos necesita unidos sin ego y pensando en lo mejor para todos, no son unas elecciones cualquiera, mucho le he oida hablar a la gente de Alejandro en estos días y entiendo algunas dudas pero otras son absurdas, pero los quiero invitar a una reflexión, entre Roberto y Alejandro, yo no lo dudo Alejandro es la mejor opción”, indicó Rojas.

Diana siguió diciendo en el video que Alejandro Eder está más que preparado para asumir el cargo de la Alcaldía de Cali. “Ha trabajo duro por la paz y reconciliación, y ahora va por la unión de Cali, yo voy a estar a ir también, y aquí estoy sumando porque la agenda social en lo más importante en los próximos cuatro años, una agenda de mujer de jóvenes de oportunidades, porque es Cali y no podemos embarrarla, yo ya dí el primer paso y me uní a Alejandro, ahora los necesitamos a todos ustedes sumando por Cali, busquemos lo que nos une y entre todos recuperemos a Cali”.

Ante el video de la excandidata, Miyerlandi Torres realizó fuertes críticas. “Diana ¿dónde dejaste el discurso bonito de la independencia, el liderazgo femenino y la antítesis del continuismo? Se te acabó la gasolina $$$ y te pusieron a pedalear detrás de los demás. A Cali no se le olvidará”, fueron las palabras de Miyerlandi.