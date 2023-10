De ejemplo cívico a pedagogo sobre derechos labores: ‘nea’ caleño fue atendido en MinTrabajo y salió feliz

El pasado martes, a través de redes sociales, se volvió viral el video de un joven que mientras se movilizaba en su bicicleta por las calles de Cali, grabó con su celular el momento en que varios motociclistas invadieron la cicloruta para evitar un fuerte trancón. Ostin Andrés, como fue identificado, les reclama por estar conduciendo sobre esta vía -algo que está prohibido- y aunque en un principio decidió quedarse allí estacionado, optó por ir lento. Esto como una manera de lección por infringir las normas.

“Papi ciclovía, nada de motos. Usted le tiran la moto a uno. Paramos el tráfico y que vengan los tombos. Bueno, entonces se van atrás de mi, despacio. A mi ritmo. Vamos a ver. Suavecito. Estoy ofendido”, se escucha decirle.

Fue tanto alcance de la grabación, que posteriormente se difundieron otros videos de Ostin, donde uno de ellos lamentablemente denunciaba que su empleador lo había despedido luego de un accidente laboral y peor, que no estaba afiliado a la Eps.

“Tuve un accidente laboral y fui a la Eps y resulta que no estaba afiliado. Entonces voy a la oficina a presentar los papeles que me enviaron porque me dieron 5 días y el jefe me echó. Que fuera por la liquidación. Que no le sirve una persona incapacitada”, denunció.

‘Nea’ caleño que dio lección a motociclistas, ganó “pelea” con su jefe: contó que MinTrabajo lo atendió

Tras este video, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, conoció del caso y compartió que en las oficinas de la regional Cali, Ostin Andrés fue atendido por la abogada, Adriana Matíz.

Te puede interesar: Ha nacido un nuevo influencer en Colombia: el ‘nea’ caleño enloqueció las redes con otro video

“Fuistes (sic) muy amable conmigo. Muy agradecido también. Ese hombre se asustó (el empleador). Vos vieras, ahí si la llamó. Que quería conciliar. Yo no sabía que como trabajador tenía muchos derechos. Y mis videos se tratan de esto, de crear conciencia. Asesórense que nos están tumbando y no sabemos”, contó el joven a su salida del Ministerio.

“Todos en @MintrabajoCol debemos estar al servicio del pueblo trabajador. En todos los niveles. Es nuestra obligación y nuestro deber. Las puertas abiertas y nuestros canales de comunicación abiertos a asesorar, formar y educar en derechos humanos laborales, escribió el viceministro a través de su cuenta en X, antes Twitter.