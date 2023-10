“No soy muy fanático pero vamos a ver”: nea influencer podría ser nombrado guardián de las ciclorutas en Cali

Desde hace algunos días ‘Ostin’ o Andrés Tejedor, se ha convertido en un personaje que ha dado de que hablar en Cali, pues se difundió un video en redes sociales en el que el joven crítica fuertemente a los motociclistas que ocupan el bicicarril.

“Esta es la ciclovía, me voy a quedar aquí parado; aquí no deben andar motos, el que quiera que se devuelva papi, no me voy a mover, estoy aborrecido. Papi, ciclovía, nada de motos. Ustedes le tiran la moto encima de uno; paramos el tráfico y que vengan los tombos entonces”, decía el joven en el video.

Al día siguiente el joven explicó que estaba “aborrecido” porque lo habían despedido injustamente de su trabajo, mientras se encontraba en unos días de incapacidad médica, por lo que se dirigía a la oficina del trabajo a buscar ayuda.

La denuncia que realizó el ‘Ostin’ se volvió tan viral que hasta el viceministro del Trabajo de Colombia, Edwin Palma, opinó sobre su situación.

“En nuestras oficinas del Ministerio del Trabajo de Colombia debe ser atendido, asesorado y la conducta del empleador debe ser investigada. Sin perjuicio de las acciones judiciales que puede emprender el trabajador. Es la historia de miles de trabajadores que en ocasiones no reclaman por desconocer sus derechos. Nuestra obligación constitucional y legal es protegerle”.

El joven también comentó que varios medios de comunicación se interesaron en su video que grabó en la cicloruta y hasta uno de los candidatos a la Alcaldía de Cali le ofreció trabajar con él.

“Chontico” o Roberto Ortiz, candidato por tercera vez a la Alcaldía de la ciudad se reunió con ‘Ostin’ y le ofreció trabajar como “guardián de ciclorutas” en la capital del Valle del Cauca.

“Hoy coincidí con el joven Andrés (Ostin) en una entrevista en La Cheverísima, y me alegró mucho no solo conocerlo, sino también saber que él, y sus amigos y vecinos del barrio me están apoyando. Lo invité a trabajar conmigo en la Alcaldía, como guardián de las ciclorrutas y promotor de programas de cultura ciudadana. ¡Vamos a trabajar juntos, porque solo cuando los del pueblo nos unimos a remar pal’ mismo lado, #OtraCaliSíEsPosible! " escribió Roberto Ortiz en su cuenta de X.

Por su parte, el joven indicó que él aceptó y aprovechó la oportunidad. “Vamos a ver qué pasa, yo solamente aproveché, acepté, ustedes saben muchachos que hay que aprovechar las oportunidades, no creo que sea malo, yo es que de la política, no es que sea fanático, solo se me presentó la oportunidad y la estoy aprovechando”.