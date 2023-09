Tras ola de violencia en Jamundí, choladeros reportan baja en sus ventas casi al 100%

Los recientes hechos que han afectado el orden público de Jamundí y sus alrededores, como el carro bomba en una estación de Policía, el enfrentamiento a disparos en medio de un evento en Potrerito, los asesinatos y robos han afectado enormemente al turismo de la ciudad.

El principal atractivo turístico de Jamundí son los cholados y de acuerdo con la Asociación de Choladeros del municipio, por la situación de orden público, los turistas han dejado de visitar la ciudad, por lo que sus vetan han bajado hasta un 80%.

“Jamundí es un municipio hídrico por naturaleza, la gente llega y se mete a los ríos, luego va y se come su sancocho en Potrerito y bajan a rematar con el cholado, pero cuando suceden estas cosas pues claro que la economía va para el piso, estamos todos sufriendo ese flagelo”, indicó Luis Carlos Murillo, presidente de la Asociación de Choladeros de Jamundí.

Los choladeros de Jamundí ya habían presentado una baja en sus ventas debido al proyecto de renovación del Parque de los Cholados en Jamundí, pues sus puestos de trabajo tuvieron que ser trasladados de manera temporal al parque principal del municipio, lo cual entendieron pero en esta ocasión la inseguridad tiene sus ventas por el piso, por lo que hacen un llamado a las autoridades.

“El turismo es el que mueve a Jamundí, si no ha seguridad la gente no va a venir y eso nos afecta a todos, no solo a los choladeros que somos la primera fuente generadora de empleo del municipio, sino que a todo el resto de negocios como restaurantes y discotecas, especialmente en las riberas de los ríos”.