“Quedaron con lo que tenían puesto”: Incendio forestal en Cali incineró vivienda de la zona

Luego de voraz incendio que sacudió a dos sectores de la capital del Valle del Cauca el pasado jueves 21 de septiembre, los sectores de Altos de Menga, La Campiña, El Bosque y Montebello se vieron gravemente afectadas.

Incluso a muchas personas les costará recuperarse del incendio que consumió hectáreas de fauna y flora. Debido al impresionante incendio, personas tuvieron que realizar una cadena humana para poder transportar agua en baldes y evitar que la llamas se expandieran más.

Le puede interesar: Cinco heridos en gravedad por atentado de carro bomba en estación de Policía en Jamundí

Afortunadamente no se vieron vidas humanas afectadas pero las llamas llegaron hasta una vivienda en el sector de Colinas, en Altos de Menga, donde una familia tuvo que salir corriendo para evitar que la llamas acabaran con sus vidas.

Desafortunadamente el incendio llegó hasta su vivienda y la incineró por completo.

Uno de los afectados habló con el diario El País, y le comentó la gravedad del asunto. “La casa de mi hija fue la que se quemó totalmente, con todas sus pertenencias, quedaron solo con lo que tenían puesto”.

“Hay sitios en los que ya no se podía hacer nada y uno de esos era la casa de mi hija, que estaba como debajo de una loma y ahí ya estaba muy complicado poder hacer algo. El incendio incluso empezó temprano en la mañana, pero bastante retirado de aquí, empezó a subir, dio la vuelta y ya con el cambio de viento por la tarde, bajó supremamente rápido y no alcanzamos a hacer nada, no pensamos tampoco que fuera a ser tan fuerte el viento y ya cuando llegó no pudimos ni hacer brechas, sacar cosas ni nada”, indicó Julio César Caicedo.

Lea más: “Casi le mete su puñalada”: a punta de navaja conductor del MÍO y motociclista protagonizaron pelea

En la casa que se quemó vivían la hija del señor Julio César, su yerno y su nieta.

Debido a la rapidez con la que se expandieron las llamas, no pudieron hacer nada para salvar lo que había dentro de la vivienda. “Mi yerno entró a sacar unos documentos y se estaba quemando”.

Las personas que deseen ayudar a esta familia pueden transferir a la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá, número 146760558, o al Nequi 3236212309.