Hasta 50 millones de recompensa ofrecen por responsables de voraz incendio forestal en Cali: “a ese bandido lo tenemos que capturar”

Desde horas de la tarde del pasado jueves 21 de septiembre se registraron dos incendios forestales en la capital del Valle del Cauca, uno en Altos de Menga, en el norte de la ciudad y otros en el sector de la Buiterera, sur de Cali.

Los ventarrones que se presentaron en la noche de este jueves no ayudaron a los más de 100 bomberos que estaban en ambos lugares tratando de controlar las llamas. Incluso, fue tanta la conflagración que el Cuerpo de Bomberos tuvo que pedir ayuda de la comunidad para poder calmar las llamas.

Los cielos de ambas partes de la ciudad se pintaron de rojo debido a la altura de la llamas que por más de 10 horas trataron de controlar los valientes miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

Una vez se pudieron controlar los incendios, desde la Alcaldía de Cali pidieron ayuda a la comunidad para poder dar con el paradero de los responsables de estos incendios que afectaron enormemente la fauna y flora de la ciudad.

“Más del 95% de este tipo de incendios son provocados por el ser humano o de causa accidental o de causa intencional, no vamos a poder resolver estas circunstancias en tiempo de seca, de crisis ambiental, del fenómeno del niño si no hay una conciencia ciudadana de no provocar incendios y si no capturamos y judicializamos a quienes de manera intencional lo generan” comenzó diciendo el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Además de la flora y fauna incinerada, se reportó una vivienda pero no se han registrado perdidas humanas. “Lo que queda claro es que existe un fondo de recompensas para todo aquel que nos brinde información en relación a quienes adelantan de manera intencional estos incendios, a ese bandido lo tenemos que capturar y necesitamos de su apoyo”