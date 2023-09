Alejandro Eder denunció a Jorge Iván Ospina, Alcalde de Cali por actuaciones en contra de su campaña: ¿le pusieron ‘tatequieto’?

En horas de la mañana de este jueves 14 de septiembre, el candidato a la Alcaldía de Cali, realizó un anuncio sobre una denuncia que interpuso contra el actual alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.

“Las recientes actuaciones de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, en contra de mi candidatura, en contra de mi campaña, me han obligado a denunciarlo ante la Procuraduría a denunciarlo por participación indebida en política, proceso que he delegado a mis abogados el día de hoy”.

El candidato continuó explicando que la denuncia es en beneficio de la ciudadanía, pues en Cali las personas tienen el derecho de escoger libremente, “no podemos permitir que los actos o declaraciones del alcalde que favorecen a un candidato en particular, afecten las elecciones.”

En una rueda de prensa realizada en su sede de campaña, el candidato a la Alcaldía informó que Ospina se ha referido a él y ha descalificado su campaña en varias ocasiones. “Inicialmente, en el programa que la alcaldía de Cali emite por el Canal Regional Telepacífico, parafraseando el nombre de mi movimiento y refiriéndose a mis actuaciones como candidato, en el que sugiere que no conozco la ciudad”.

En la demanda que el candidato radicó ante la Procuraduría, anexó las presuntas pruebas en donde el alcalde Ospina estaría haciendo mención a Eder y a su movimiento.

“Dónde estabas? Cuando dabamos batalla por la vida frente al covid y el estallido social? Sí, yo sé, guardado en una gran villa en Miami y ahora pretendes gobernar como es costumbre desde la injuria y calumnia” indicó Ospina a través de X.

Donde estabas ? Cuando dábamos batalla por la vida frente al Covid y el estallido social

Yo si se, guardado en una gran villa en Miami y ahora pretendes gobernar señalando como es costumbre desde la injuria y la calumnia.

Pero nuestros pueblos mucho más dignos no lo permitirán — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 6, 2023

A lo que Eder le contestó: “¿Participando en política, Alcalde? ¿Dónde estabas tú? Escondido mientras destruían Cali. Ausente mientras destruían el MÍO, las panaderías, el empleo. Desaparecido mientras los jóvenes exigían sus derechos y los violentos hacían de las suyas”.

¿Participando en política, Alcalde?



¿Dónde estabas tú?

Escondido mientras destruían Cali.

Ausente mientras destruían el MÍO, las panaderías, el empleo.

Desaparecido mientras los jóvenes exigían sus derechos y los violentos hacían de las suyas.



¿O tu cálculo fue sembrar la… https://t.co/DsQ21QRdaI — Alejandro Eder (@alejoeder) September 6, 2023

Otras de las pruebas, es sobre la participación del Alcalde de la Ciudad en un programa que se emite a través del canal regional en el que expresa: “Por ahí yo he visto un despistado que dice que hay que revivir a Cali, como se ve que no la conoce, no la reconoce y no la siente. Esta ciudad sí que está viva”.