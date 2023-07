¿Y los padres? Niña iba sin protección y manejando moto en las vías de Cali

En las últimas horas se conoció un video que fue difundido por redes sociales en el que se observa a una menor de edad sin caso manejando una moto en las vías de la ciudad de Cali.

Le puede interesar: Mujer le quemó la moto a un hombre y siguió su rumbo como si nada

Uno de las personas que transitaba por el mismo sector desde un vehículo, grabó los momentos que llenaron de angustia a las personas que pudieron observar el hecho.

En las imágenes se puede observar a una niña menor de edad con dos personas, un hombre y una mujer, abordo de una motocicleta.

Se puede ver que por un momento el hombre, que va sin casco al igual que la menor, le suelta la motocicleta para que ella se quede con el control total del vehículo.

Lea también: Hasta tiempo para comerse un pandebono le quedó: hombre armado robó panadería en el oriente de Cali

Este hecho pone en riesgo la vida de las personas que se encuentran en la motocicleta, pues además de que van sin casco, la menor de edad lleva totalmente el equilibrio de la motocicleta, la cual, en algún momento pudo perder y causar un accidente en la vía.

¡De no creer!



Menor de edad conduciendo una motocicleta en compañía de dos adultos sobre la Autopista Suroriental.



Video vía: Cali Activa.#CaliWeb #Cali pic.twitter.com/IMU25NyehV — CaliWeb (@CaliWebCo) July 21, 2023

En redes sociales el hecho causó indignación pues opinan que esto no debería suceder en la ciudad.

Lea más: Le dio una patada y no de la “buena suerte”: infractor agredió a un agente de tránsito por ponerle una multa

“Para cuando las sanciones duras con esta clase de gente, que no cuida los niños, hijos o no, deberían quitarle la licencia, la moto, poner multa de todo!!! Dónde está la justicia, aquí si no valen los derechos de la niña? Qué cosas Dios!”, “un buen resumen de la nueva cultura de la ciudad. Hay que trabajar fuerte en recuperar lo que perdimos”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.