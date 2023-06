No se deje coger el día: hay largas filas para realizar trámites para renovar licencia de conducción en Cali

Desde tempranas horas de la madrugada muchos caleños llegaron hasta el Centro de Reconocimiento de Conductores en el norte de Cali para realizar los trámites y renovar su licencia de conducción.

De acuerdo con las denuncias realizadas por la comunidad, las demoras para poder realizar los trámites son muy extensas, además reparten pocas fichas y las personas que llevan horas realizando la fila se quedan afuera sin turno.

La comunidad también pide al Gobierno Nacional que amplíe el plazo para realizar la renovación de la licencia.

En los Centros de Reconocimiento indicaron que se presenta congestión porque ya cuentan con una capacidad de los usuarios que se pueden atender diariamente. En estos establecimientos se realiza la evaluación médica para definir la capacidad que tienen los conductores al conducir.

La realización del examen tiene un costo de $196.000 pesos colombianos.

Conozca el calendario y pico y cédula para renovar licencias de tránsito en Cali

Noviembre y diciembre 2022: 1,2

Enero y febrero 2023: 3,4, 5

Marzo y abril 2023: 6,7

Mayo 2023: 8,9

Hasta el 20 de junio de 2023: 0

Si usted cumple con estos ítems, debe renovar su licencia:

De acuerdo con la ley 2161 de 2021, que señala el plazo de su renovación hasta el 20 de junio de 2023, usted debe renovar su licencia de conducción si cumple con alguno de los siguientes ítems.

1. Si tiene vencimiento entre el 01 y 31 de enero del 2022.

2. Si no tiene fecha de vencimiento, sino que dice INDEFINIDO.

3. Si su licencia no tiene una fecha de vencimiento.

¿Qué debe hacer para renovar la licencia de conducción?

1. Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), consultando en el siguiente link.

2. Contar con el documento de identidad original.

3. Acercarse a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), para pagar los derechos del trámite y realizarse el examen físico, mental y de coordinación motriz. Este debe ser aprobado.

4. Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito, lo cual puede validar en la página web del SIMIT.

5. Acercarse al organismo de tránsito de su ciudad para renovar la licencia de conducción, pagando los valores estipulados para el trámite.

¿Qué pasa sí conduce con la licencia de conducción vencida, adulterada o de una categoría distinta a la clasificación del vehículo?

Las autoridades de tránsito impondrán comparendo y realizarán la inmovilización del automotor, conllevando a multa de $309.336.

¿Si no maneja ningún vehículo, debe renovar la licencia de conducción?

No. Las personas que no conducen vehículos no deben renovar la licencia de conducción. La renovación se debe realizar si maneja algún carro, moto y otro tipo de parque automotor en el país.