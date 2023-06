Marchas en Cali: tenga en cuenta los puntos de concentración de la propuesta y evite congestiones

Las Centrales Obreras y el Sindicato de Educadores convocaron a movilizaciones pacíficas para este miércoles 07 de junio en todo el país, como muestra de respaldo a las reformas propuestas por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Lea también: ¿Se acabará la inseguridad? hay posible fecha para la firma del convenio entre el MÍO y la Policía

Las personas que harán parte de las marchas en esta jornada son la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP).

“Cada vez es más crítico el debate sobre las tres reformas sociales del Gobierno (...) Por una parte, por la campaña mediática de los poderes económicos y políticos del establecimiento neoliberal y de la extrema derecha en su contra, así como por el estrecho margen de tiempo que va quedando para aprobarlos, gracias a la dilación de diferentes fuerzas económicas, políticas y mediáticas”, aseguró Francisco Maltés, presidente de la CUT.

Incluso, el mismo presidente anunció que también estará marchando en las calles este miércoles 07 de junio. “Esta vez no estaré en el balcón, marcharé al lado del pueblo trabajador y espero que quienes votaron para realizar un cambio en Colombia me acompañen ahora en todos los municipios del país”.

Le puede interesar: Violencia sin frenos: hombres armados persiguieron a familia desplazada para matarlos en Buenaventura

En la noche del pasado martes 06 de junio lo rectificó. “Arranca la movilización social del 7 de junio. Los espero”.

Puntos de concentración en Cali

En Cali la convocatoria a marchar fue realizada por el Comité Departamental del Valle y el Movimiento Social estudiantil de Cali.

Las movilizaciones comenzaron a las 7:00 a.m. en la Universidad del Valle, pasará a las 9:00 a.m. por la Unidad Deportiva, a las 10:00 a.m. estará en el sector del Parque de las Banderas y finalizará en la Fiscalía alrededor de las 11:00 a.m.

Lea más: Falsos positivos: en el Valle, militares devolvieron medallas ganadas con estas muertes

En horas de la tarde del pasado mates 06 de junio, Feliciano Valencia, representante de la comunidad NASA, indicó que estaban en camino a Cali para “defender al gobierno del cambio”.