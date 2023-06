Daniel Quintero: “No vamos a permitir ni golpes blandos y golpes duros en Colombia”

El presidente Gustavo Petro visitó Medellín, en donde sostuvo una reunión con los altos mandos militares y con el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle, quien no dudó ni un segundo en manifestarle todo el apoyo y respaldo al mandatario. Incluso, pronunció una contundente frase durante su intervención: “No vamos a permitir ni golpes blandos y golpes duros en Colombia”.

El momento en el que Quintero se dirige al presidente fue publicado por él mismo a través de su cuenta de Twitter.

Daniel Quintero Calle defiende a capa y espada a Petro

En las imágenes se observa que están sentados en la mesa el presidente Petro, el ministro de Defensa, Iván Velásquez; y Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, cuando hace su intervención.

“La ultraderecha en Colombia ha renunciado a las vías democráticas y hoy está buscando a todo dar un golpe, No vamos a permitir ni golpes blandos ni golpes duros en Colombia, de ninguna manera. Cuente señor presidente que lo vamos a defender a usted, a la democracia y al gobierno del cambio”, dijo el mandatario local.

Ante la publicación y las afirmaciones realizadas, los usuarios de internet no dudaron en comentar: “Esto de Quintero, más allá de mis diferencias con su oportunismo es, un acto de solidaridad con la esperanza de un país entero. A este Gob lo vamos a defender!!!!”, “Estos tipos son muy brutos. La ultra derecha en Colombia como la llaman o la oposición, simplemente está sentada en el palco viendo como el circo se cae solo. No ha tenido que mover un dedo. Esperemos a ver cual va a ser la función de mañana, todos los días una payasada distinta”, “Resultó más parado por @petrogustavo @QuinteroCalle que muchos en el @PactoCol que llegaron al congreso gracias al presidente” y “En quien confíe Quintero Calle es en aquellos que no podemos confiar porque él ya en sí nos produce extrema desconfianza”.