“Es la candidata de Jorge Iván Ospina”: Diana Rojas y Miyerlandi Torres se encontraron en disputa luego de montaje de Catalina Ortiz

Luego de que se conociera que el video en el que aparece Catalina Ortiz siendo agredida fue todo un montaje, diferentes personalidades de la política han reaccionado y dicho sus comentarios al respecto.

Estas intervenciones han puesto a la ciudad en tensión pues, en época de elecciones, muchos de los precandidatos a la Alcaldía han criticado las campañas de sus oponentes.

Una de las precandidatas a la Alcaldía de Cali, Miyerlandi Torres, exsecretaria de Salud de la ciudad, calificó de oportunista a Diana Rojas, exconcejal y aspirante a la Alcaldía de la ciudad.

“Es infortunado ver hoy nuevamente temas como el que sucedió con Catalina Ortiz y hoy con el video que me acaban de enviar de Diana Rojas y lo que está ocurriendo con Clara López, donde en vez de las mujeres tener solidaridad y apoyar el liderazgo femenino, son unas oportunistas que quieren aprovechar el momento político”, indicó Miyerlandi Torres.

“¡rendidas ante el oportunismo político! Por llamar la atención de los medios están menospreciando y degradando las luchas que históricamente hemos dado las mujeres por ganarnos el respeto, el reconocimiento y un lugar en esta sociedad agresora y violenta. Qué peligroso. ¡Recapaciten!”

Por último, extendió su crítica diciendo que se debe apoyar el liderazgo femenino que le ha costado tanto a las mujeres. “Señoras, yo las invito a que nos apoyemos, a que apoyemos ese liderazgo femenino que tanto nos ha costado históricamente, donde las luchas, el estudio, el trabajo y el esfuerzo es el que ha valido la pena”.

Por su parte, Diana Rojas, quien hizo parte del gobierno de Maurice Armitage, salió defendiendo su postura. “No, Miyerlandi. Acá el debate es otro. Usted representa el continuismo y la politiquería. El respeto por los electores y la transparencia no tiene género. La decencia debe ser siempre lo primero, y más en lo público”.

Continuó diciendo que la exsecretaria de salud, Miyerlandi Torres, es la “candidata de Jorge Iván Ospina”, actual alcalde de Cali que se ha visto inmerso en múltiples escándalos de corrupción y robo de dineros.

“Miyerlandi es la candidata de Jorge Iván Ospina. Aquí las cosas hay que decirlas así... Yo decidí hacer política desde la decencia, no porque no conozca la politiquería, sino porque decidí no hacer politiquería en mi vida”.

A su afirmación Torres respondió: “Invito a que hablemos de ideas y propuestas y no caigamos en ataques infundados. El haber trabajado con alguien no me convierte en su continuismo. Las mujeres tenemos mérito propio y nos abrimos camino con trabajo arduo”.