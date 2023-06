Se le va a ir hondo: Registraduría Nacional investigará a Catalina Ortiz por el montaje de agresión

Luego de que se conociera que la agresión machista que sufrió la precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz Lalinde, fue todo un montaje por parte de su equipo de campaña, específicamente de la agente de publicidad, Isabel Salazar, conocida como ‘Isa la negra Vikinga’, las autoridades iniciaron una investigación.

La Gobernación del Valle del Cauca y la Registraduría General de la Nación, informaron que se va a comenzar una investigación en contra de la precandidata Catalina Ortiz y a su equipo por el montaje.

“Vamos a hacer la investigación para determinar si hubo o no delito y las autoridades correspondientes determinará la tipificación” Secretario de Seguridad del Valle, Camilo Murcia.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ya había informado que la exrepresentante a la Cámara tendría que responder ante la Fiscalía General de la Nación y a los ciudadanos por el engaño. “La Sra @cataortizco deberá responder a la ciudad, al país ,a las organizaciones de mujeres, a la sociedad y a @FiscaliaCol y a todos a los que no hemos estado AUSENTES, si lo que se denuncia y refiere a un montaje publicitario es o no cierto!”.

Por su parte, la precandidata a la Alcaldía de la ciudad indicó que ella nunca fue informada de lo que sucedió. “Lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, no tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora”, indicó a través de su cuenta de twitter.

Su agente de publicidad aceptó que fue un montaje

Isabel Salazar, ‘La negra Vikinga’ indicó que todo fue un ‘performance’ para evidenciar el machismo.

“Las mujeres en general siempre estamos sufriendo este tipo de agresiones, las morbosean, le dicen piropos que no están bien. E hice un performance sobre esto. Obviamente, para hacer esto tuve que coger desprevenida a Cata. Tenía el video, listo para revisarlo, no alcanzamos a revisarlo con ella y, cuando menos pensaba, ya el video estaba publicado”.

De acuerdo con la precandidata, Isabel ya no hace parte en su equipo de campaña.

Por otro lado, desde la Secretaría de Seguridad de Cali, rechazaron el uso de la violencia de género para “posicionar nombres en el entorno político”.