“Quiero darle a la ciudad un nuevo rumbo” Roberto Ortiz se lanzará por tercera vez a la Alcaldía de Cali

Roberto Ortiz, más conocido como Chontico, es un ex congresista y empresario del chance en el Valle del Cauca. Se lanzó a la política con el Partido Liberal en el 2010 y fue elegido como representante a la Cámara.

A finales del 2014, Chontico comenzó su campaña a la Alcaldía de Cali pero terminó de segundo lugar con 167 mil votos.

Preparó su regreso como aspirante a la alcaldía en el periodo de gobierno de Armitage, en 2019 presentó 300 mil firmas para inscribir su candidatura a la Alcaldía de Cali por el movimiento de ‘Firme con el Chontico’, recibiendo el apoyo del Centro Democrático en el mismo año, pero perdió en contra del actual Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Este año nuevamente es precandidato a la Alcaldía de Cali y PUBLIMETRO habló con él y conoció sus aspiraciones para su tercera candidatura al cargo mayor de la ciudad.

Ya van dos campañas a la alcaldía de Cali ¿Qué diferencia esta de las anteriores?

Bueno, en las anteriores, Roberto, a pesar de la experiencia que tenía habiendo sido representante de la Cámara, senador de la República, me faltaba conocer todavía más la ciudad por dentro. Conocía los problemas de los caleños, problemas de la discapacidad, problemas de los jóvenes, problemas de las mujeres, problemas del empleo. Pero la gente se preguntaba, ¿será que Roberto sí conoce el municipio por dentro? En estos tres años y medio en el Consejo de la Ciudad de Cali, me han permitido hacer una maestría y conocer cómo funciona cada secretaría, cada dependencia. Entonces digo que es una campaña totalmente diferente con un Roberto Ortiz con más conocimiento por dentro y cómo funciona la ciudad.

¿Qué lo llevó a lanzarse nuevamente a la alcaldía de Cali?

Bueno, he sido un hombre, así como ha sido mi vida empresarial, de insistencia, persistencia. No claudico, no soy fácil de vencer. Por eso insisto nuevamente en que le quiero dar a esta ciudad un nuevo rumbo. Han tenido administraciones nefastas. Cali hoy en día es una de las ciudades más atrasadas, más olvidadas de Colombia, tomada por el tema de la inseguridad, el tema de las vías destrozadas, las instituciones educativas totalmente también abandonadas. Entonces esta vez le he propuesto mi nombre a la gente y le he dicho, denme la oportunidad de ser su alcalde, que no lo voy a defraudar con más conocimiento, pero eso sí, con una hoja de vida limpia. No llegué a la política a robarme nada, no llegué a la política a servirme a la gente, por el contrario, llegué a servirle a la gente.

¿Qué diferencia a Roberto Ortiz de los otros precandidatos a la alcaldía de Cali?

Yo creo que todos tienen la intención de querer buscar una mejor ciudad. Por eso le he dicho a la ciudadanía, Cali necesita un alcalde con vocación social y también con mucho conocimiento en lo público. Hay que tener conocimiento en lo público, porque muchas veces uno dice, yo soy empresario, pero si tengo conocimiento en lo público, que es lo mismo o no es lo mismo. Y hay gente que piensa que es igual. Yo pienso que hay que conocer lo público para poder gobernar. Entonces, ahí Roberto Ortiz, respeta a las mujeres que están, a los otros candidatos, todos son bienvenidos. Y si Roberto Ortiz es alcalde de esta ciudad y los otros candidatos han tenido buenas propuestas, muchas de ellas las acogeré y las pondré en funcionamiento.

¿A qué le apuesta en esa candidatura a la alcaldía?

A recuperar la seguridad de la ciudad que se ha deteriorado completamente. Hoy tenemos una ciudad sin recursos. Insistimos en el presupuesto del año 2023. Teníamos 84 mil para la Secretaría de Seguridad. El alcalde, en una decisión que nadie entendió, le quitó 20 mil millones de pesos, le bajó 64 mil. Cali necesita por lo menos 120 mil millones para fortalecer nuestra policía.

Tener cámaras de seguridad que identifiquen rostros, identifiquen placas. Tener una central de inteligencia para ir detrás de los antisociales que hoy en día nos provocan tanta inseguridad. Y grupos élites para perseguir esas estructuras como los motorratones, como los atracadores, como las oficinas de sicarios, ventas de drogadición. Y eso se combate con buenos recursos.

A eso viene la siguiente pregunta. ¿Cómo va a afrontar el problema de la inseguridad en la ciudad?

Bueno, tenemos que primero tener buenos recursos. Segundo, tener nosotros grupos élites para luchar contra la inseguridad. Y qué son grupos élites? Hace muchos años funcionó aquí en Cali grupo especializado en perseguir a los carteles de la droga. Y se logró enfrentarlos. ¿Por qué no hacerlo ahora también con los delincuentes, con esas casi 180 estructuras que nos dijo la ONU que habían? Y hoy que tenemos que agregarle que tenemos estructuras mexicanas y venezolanas funcionando en Cali. A pesar de que el alcalde lo negó en un comienzo, al mes lo aceptó. Negando la inseguridad no vamos a solucionar. Entonces persiguiendo una central de inteligencia donde tengamos nosotros todos los aparatos necesarios para poder interceptar estas bandas delincuenciales, acercar la policía a la comunidad.

Esa confianza que se ha perdido hay que volverla a recuperar para que el ciudadano pueda denunciar. Cámaras de seguridad en tiempo real y que identifiquen rostros y placas. También poder integrar patrullas escolares. ¿Integradas por quién?

Por la policía de infancia y adolescencia, por el Instituto de Bienestar Familiar, asociaciones de padres de familia y juntas de acción comunal para proteger los entornos educativos de la venta y consumo de drogas.

¿Qué le hace falta a Cali?

Yo creo que a Cali le falta un alcalde con liderazgo y con mucha autoridad.

¿Qué papel tendría la mujer en su periodo en la alcaldía?

Mire, le he propuesto a la ciudad el sistema distrital del cuidado. Vamos a tener centros del cuidado. Son centros donde la mujer no ha sido reconocida. Yo me voy a fijar en que la mujer sea resaltada aquí en la ciudad. Esas mujeres que nos han cuidado, que nos han formado, ¿quiénes son? Las abuelas, las madres, las tías. Vamos a cuidar de ellas porque son las cuidadoras y nadie se fija en ellas. Por lo tanto, va a tener en cada comuna de Cali un centro del cuidado.

¿Y qué son los centros del cuidado?

Lugares donde la mujer puede ir a formarse, donde la mujer puede ir a capacitarse, donde la mujer puede ir a hacer aeróbicos, donde la mujer puede denunciar el maltrato que muchas veces sufre dentro del hogar. Si es una madre cabeza de familia, puede llevar a los dos pequeños allí para que se los cuiden mientras ella aprende o hace la denuncia o se está formando.Cuando en casa hay una persona en discapacidad, la mujer puede llevar a la persona en discapacidad. Y lo que pasa muchas veces, hay adultos mayores que no los podemos dejar solos. Los puede llevar allí y mientras ella está formando también se los cuidan. Y algo muy importante, hemos descubierto que la mujer en Cali se gasta entre 3 y 4 horas a la semana lavando ropa. Allí en estos centros del cuidado va a encontrar lavanderías comunitarias para que la mujer lleve la ropa sucia y mientras está formando, mientras está capacitando, mientras está haciendo ejercicio aeróbicos, allí le están lavando la ropa y cuando se va encuentra la ropa limpia y doblada.