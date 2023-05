Gobernadora del Valle desvinculó a funcionario por presunto maltrato intrafamiliar a su expareja

Desde hace varios meses la joven Karen Cardona tomó la decisión de separarse de quien sería su pareja y desde entonces, comenzó a recibir toda clase de amenazas y golpes por parte de Andrés Felipe Ortiz, un abogado que trabajaba en la Gobernación del Valle, en la Secretaría de Agricultura.

La joven decidió hacer su caso público debido al miedo que siente por ella, su hijo y su familia, pues el sujeto los ha amenazado hasta de muerte. “Me dice que me va a matar a golpes, que soy una zorra, una bandida, que no merezco vivir. Divulgó videos íntimos míos, y me amenazó con hacerme lo mismo que la dj Valentina Tres Palacios, de meterme a una maleta muerta”.

Además, el hombre la amenazó con hacerle brujería a ella y a su hijo, lo cual quedó registrado en varias notas de voz. “Este hombre nos dijo que nos iba a hacer santería, que no merecíamos vivir y si no estábamos con él no podíamos estar con nadie. Yo temo por mi vida, la de mi hijo y la de mi familia”.

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, indicó que ya se contactó con la mujer para brindarle protección y el acompañamiento que requieren. " Que indignación conocer la denuncia que, a través de redes sociales, realiza la familia de una joven sobre las amenazas proferidas por un profesional que presta sus servicios a la Gobernación del Valle del Cauca. Esto es reprochable y nosotros, que hemos venido trabajando mucho para erradicar las violencias contra las mujeres, no vamos a tolerar estas situaciones”.

Karen y su hijo se encuentran escondidos, sin poder salir de su casa y tener una vida tranquila.