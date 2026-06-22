Video: cámaras de seguridad frustraron el robo de un camión cargado con mercancía en Bogotá

Cámaras de seguridad evitaron el robo de un vehículo con mercancía en Rafael Uribe Uribe, Bogotá

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Las cámaras de seguridad volvieron a ser determinantes para frustrar un hecho delictivo en el sur de Bogotá. En el barrio Molinos, localidad de Rafael Uribe Uribe, se evitó el hurto de un vehículo cargado con mercancía luego de que el sistema de videovigilancia detectara en tiempo real la situación.

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Una cámara de seguridad captó el momento en el que un sujeto habría violentado el sistema de seguridad del automotor con la intención de cometer el robo.La situación fue advertida desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), donde un operador monitoreaba la escena y dio aviso inmediato a las patrullas del sector.

La reacción de las autoridades fue rápida. En cuestión de minutos, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar e interceptaron al presunto responsable, evitando que escapara con el vehículo y la mercancía.

Durante el procedimiento se logró la recuperación del automotor y de los elementos que transportaba, evitando pérdidas económicas para el propietario.

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En un hecho relacionado, la comunidad retuvo a un hombre que intentaba huir luego de haber hurtado mercancía de la zona comercial. La situación fue igualmente detectada mediante el sistema de cámaras de seguridad, lo que permitió la reacción de los uniformados adscritos al CAI Molinos.

Al llegar al punto, la Policía realizó el procedimiento correspondiente y efectuó la captura de un hombre de 29 años, a quien se le informaron sus derechos como persona detenida. El caso fue relacionado con los delitos de hurto con mercancía recuperada y daño en bien ajeno. Durante el operativo fue incautado un vehículo color gris.

“Las cámaras de seguridad siguen siendo una herramienta clave para anticipar y reaccionar frente al delito.La articulación entre el C4 y la Policía permite una respuesta inmediata que protege a la ciudadanía y sus bienes”, señaló el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.