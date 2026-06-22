Bogotá restringirá las ventas informales en zonas clave: estos serán los lugares donde quedarán prohibidas

Conozca cómo serán las Zonas de Manejo Especial que se implementarán en Bogotá

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En el marco del Decreto 117 de 2026 que expidió la Alcaldía de Bogotá y que establece un nuevo marco para la organización del espacio público en la capital, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia definirá en los próximos seis meses Zonas de Manejo Especial en cada localidad, dentro de las cuales, únicamente por razones de seguridad debidamente sustentadas, no se podrán adelantar actividades de ventas informales.

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La delimitación de dichas zonas deberá ser concertada previamente con los alcaldes locales, con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y con la Policía Metropolitana de Bogotá.

En estas zonas no se permitirá la presencia de ventas informales, en una apuesta por promover el uso adecuado del espacio público y fortalecer la convivencia ciudadana. El objetivo principal es asegurar que aspectos fundamentales como la movilidad peatonal y vehicular, la seguridad y el acceso a rutas de emergencia funcionen sin interrupciones.

Dentro de estas áreas existirán reglas innegociables. Entre ellas, la protección de la integridad de la ciudadanía, el mantenimiento de hidrantes despejados, el orden del espacio público y la continuidad de servicios esenciales como agua, energía, acueducto y alcantarillado. Asimismo, se busca garantizar una respuesta oportuna ante emergencias y desastres.

En paralelo, se establecerán Zonas de Aprovechamiento Económico con límites claros. En estos espacios estarán prohibidas actividades como el trabajo infantil, la comercialización de armas o pólvora, la venta de alimentos sin condiciones higiénicas, servicios considerados riesgosos —como tatuajes o piercings—, así como el uso de pipetas de gas, sustancias inflamables o estructuras que representen peligro.

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No obstante, la medida también contempla un enfoque social. Antes de su implementación, se ofrecerán alternativas para las personas afectadas, incluyendo procesos de reubicación, acceso a programas del Instituto para la Economía Social (IPES), opciones de inclusión laboral y acceso a servicios institucionales.