Thalía Urueña tenía 19 años y fue asesinada en Bogotá: su familia denuncia que su expareja la perseguía

Thalía Urueña, una joven de 19 años oriunda de Ortega, Tolima, fue asesinada en el sur de Bogotá. Su cuerpo fue hallado en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, en un caso que las autoridades investigan como un presunto feminicidio y por el que su familia señala a su expareja como posible responsable.

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De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, los hechos ocurrieron el pasado sábado 13 de junio, en horas de la noche, en el barrio Meissen. Una patrulla de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá fue alertada por un motivo de policía y se trasladó hasta una vivienda del sector. Al ingresar a una de las habitaciones, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 19 años.

La coronel Natalia Borda, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, indicó que la investigación fue asumida por la Sijín, que adelanta labores de Policía Judicial para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió este hecho. Hasta el momento, no se conoce una captura por el crimen.

La familia señaló a la expareja

Marcela Ureña, tía de la víctima, aseguró en entrevista con Noticias Caracol que la expareja de Thalía habría huido tras el crimen y que, según información que ha conocido la familia, podría encontrarse en Tolima. Por eso, sus allegados pidieron apoyo de las autoridades para ubicarlo y avanzar en el proceso judicial.

La familiar también relató que Thalía habría vivido episodios previos de control, persecución y agresión. Según su testimonio, el hombre presuntamente la seguía, la buscaba y no la dejaba en paz. Incluso, afirmó que la joven había tenido que salir de Ortega hacia otros lugares intentando alejarse de esa relación.

“Él la seguía por todos lados. La agredía. Le tocó irse del pueblo. Pero la encontró. Él se la trajo a Bogotá con mentiras y engaños, diciéndole que ya había cambiado. Y como ella quería terminar su colegio, se vino a la ciudad (...) Ayuden a encontrar el tipo porque queremos justicia porque ella era una niña”, dijo Marcela Ureña al medio citado.

Hasta el momento no hay ninguna captura, imputación o decisión de autoridad competente frente a este presunto feminicidio. La investigación de la Sijín será clave para determinar qué ocurrió, quién participó en el crimen y si existían antecedentes o denuncias previas.

Las violencias previas también son alerta

El crimen de Thalía vuelve a poner sobre la mesa una discusión urgente, sobre la vida de las mujeres. Las violencias basadas en género se pueden alterar por señales de control, persecución, aislamiento, amenazas o agresiones físicas/emocionales, las cuales se pueden escalar cuando no hay una respuesta institucional y social oportuna.

En Bogotá, las alertas por violencias basadas en género siguen encendidas. Según la Policía, entre enero y febrero de 2026 se registraron más de 8.990 denuncias por violencia intrafamiliar en la capital, un aumento del 37,8 % frente al mismo periodo de 2025. El mismo informe de la entidad señaló que el 70 % de las víctimas fueron mujeres.

Además, de los 8.418 delitos contra mujeres registrados por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género entre enero y febrero, 6.126 correspondieron a violencia intrafamiliar. El informe también recogió que varios feminicidios suelen estar precedidos por violencias sostenidas y no atendidas, principalmente físicas, psicológicas y verbales.

Por ahora, la familia de Thalía espera que las autoridades avancen en la búsqueda del señalado y que el caso no quede en la impunidad. También adelantan una colecta para cubrir los gastos de las exequias, pues aseguraron que no cuentan con los recursos suficientes.

En casos de violencia contra mujeres, si conoce a alguien o las personas en riesgo pueden comunicarse con la Línea Púrpura de Bogotá al 018000112137 o al WhatsApp 3007551846. También están disponibles la línea nacional 155, la línea de emergencias 123 y la Fiscalía a través de la línea 122.