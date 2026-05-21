Caso Yulixa Toloza: Dijín habló sobre la extradición de los implicados y lanzó un mensaje a Venezuela

El Gobierno colombiano inició formalmente la búsqueda y los procesos para traer al país a los tres señalados responsables de la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético irregular en el sur de Bogotá.

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Luego de saber la ubicación en el país vecino de María Fernanda Delgado, Edinson Torres y David Ramos, el director de la Dijín, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, lanzó un mensaje directo a las autoridades venezolanas para concretar el traslado de los detenidos y evitar que el caso quede en la impunidad.

La ruta diplomática para juzgar a los capturados

La detención de los sospechosos se logró gracias a un cruce de información transnacional entre Interpol y el servicio de investigación penal venezolano. Ahora, el proceso entró a un terreno estrictamente judicial y diplomático. De acuerdo con el coronel Sanabria, el ente acusador ya está estructurando el expediente para cumplir con los protocolos de Caracas.

“Ese acuerdo tiene que traducirse en un procedimiento ya estandarizado por parte de la Fiscalía General de la Nación, y es a través de la Oficina de Asuntos Internacionales que se solicitarán en extradición”, puntualizó el oficial. Los investigadores trabajan en la recopilación de los documentos necesarios para que las órdenes de captura emitidas en Colombia tengan pleno efecto de cooperación.

¿Impunidad a la vista si falla la extradición?

El mayor temor de los allegados a Toloza es que, debido a las diferencias en los códigos penales de ambas naciones, los implicados reciban penas mínimas si son procesados fuera del territorio nacional. Ante este escenario, el director de la Dijín fue enfático al advertir sobre la gravedad de las acusaciones judiciales que pesan sobre ellos en Colombia.

“En el evento de que no se logre materializar citada extradición, estas tres personas tendrán que responder por estos delitos, los cuales son de lesa humanidad por los hechos acaecidos”, afirmó Sanabria. Esta declaración refleja la urgencia operativa por evitar que el expediente judicial quede atrapado en la burocracia internacional, visibilizando el impacto letal de los procedimientos estéticos clandestinos en la capital.

El llamado a la justicia transfronteriza

Más allá del papeleo y los tratados vigentes, la Policía Nacional apeló al componente humano. La tragedia dejó a una familia exigiendo respuestas y a unas autoridades colombianas que aseguran haber cumplido a cabalidad con la fase de inteligencia.

En una de sus declaraciones más contundentes frente al curso procesal, el coronel Sanabria sentenció: “Sin duda alguna, todo lo que reclamamos los colombianos es que haya una justicia y frente a eso la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, no se ahorró ningún esfuerzo”.

El desenlace de esta captura depende ahora de la voluntad operativa al otro lado de la frontera. “Lo que esperamos y aspiramos es que haya una solidaridad por parte de las autoridades venezolanas y también una muestra de cooperación internacional efectiva frente a ese tema”, concluyó el alto oficial.