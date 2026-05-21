Movilidad Bogotá: Estos son los puntos afectados por las protestas en plena hora pico

La nueva jornada de manifestaciones registrada este jueves 21 de mayo en Bogotá provocó fuertes afectaciones en la movilidad de la capital y generó complicaciones para miles de usuarios del sistema de transporte público.

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De acuerdo con las convocatorias, estudiantes, docentes y colectivos sociales realizaron movilizaciones principalmente sobre corredores como la carrera Séptima, la calle 26 y la avenida Caracas, ocasionando bloqueos intermitentes y desvíos en diferentes puntos de la ciudad.

Las protestas impactaron directamente la operación de TransMilenio, donde, según reportes de movilidad, al menos 125.000 usuarios se habrían visto afectados por retrasos, cambios de ruta y suspensión temporal de servicios.

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Uno de los corredores más afectados es la calle 26, donde TransMilenio tuvo que suspender temporalmente la operación en varias estaciones debido a las concentraciones y bloqueos registrados en la zona.

Entre las estaciones que presentaron afectaciones estuvieron:

Centro Memoria

Concejo de Bogotá

Ciudad Universitaria

Corferias

La situación obligó a implementar desvíos y ajustes operacionales mientras las autoridades realizaban acompañamiento a las manifestaciones.

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Retrasos y congestión en varios corredores

Además de la calle 26, la carrera Séptima y la avenida Caracas también registran congestión vehicular y complicaciones para buses zonales y articulados.

En varios puntos de la ciudad se reportaron cierres preventivos y contraflujos para intentar mantener la movilidad mientras avanzaban las marchas.