Movilidad en Bogotá: Mortal accidente en la avenida NQS causó cierre vial

Accidente de tránsito en la avenida NQS este 15 de mayo

La movilidad de Bogotá durante este viernes 15 de mayo estuvo especialmente accidentada debido a un siniestro vial que dejó una persona muerta en la avenida NQS. El incidente fue tan grave que las autoridades tuvieron que adelantar un cierre vial.

(Lea más detalles sobre la movilidad de Bogotá: ¿Cuándo se acaba el trancón de la 68? El IDU dio a conocer las zonas que se entregarán este año).

Entre tanto, en otros puntos de Bogotá también se han registrado dificultades en el flujo vehicular debido a otros accidentes de tránsito

En vivo: los accidentes de tránsito y la movilidad en Bogotá

08:50 a.m.: Reportan nuevo accidente. "Siniestro entre camión y ciclista, en la localidad de Engativá, en la Av. Boyacá con Av. Mutis, sentido Norte - Sur. Grupo Guía en el punto. Ambulancia asignada", advirtió la Secretaría de Movilidad.

08:00 a.m.: “Finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad de la NQS con calle 47″, advirtió la Secretaría de Movilidad.

07:49 a.m.: Un Grupo de Criminalística tuvo que acudir al levantamiento del cuerpo de una persona que falleció en la avenida NQS con calle 47, sentido Sur - Norte, tras un accidente entre un camión y un motociclista.

07:11 a.m.: Se reportó otro accidente de tránsito en el occidente de Bogotá. “Siniestro entre bus y taxi, en la localidad de Puente Aranda, en la Av. Carrera 68 con Av. Centenario (Calle 13)“, advirtió la Secretaría de Movilidad.

05:53 a.m.: La movilidad en la avenida Boyacá resultó muy afectada por un accidente de tránsito entre un tractocamión y un carro a la altura de la calle 26. Al lugar llegaron una grúa y una ambulancia para atender la emergencia.

05:47 a.m.: Reportan fuerte incidente entre dos motocicletas en la Av. La Esperanza con carrera 109, sentido Occidente - Oriente. Una ambulancia tuvo que acudir al lugar de los hechos.

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