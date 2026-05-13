Capturan en Bogotá al presunto asesino de hincha de Junior a quién le quitaron la vida puñaladas en partido en Cartagena

Foto capturan en Bogotá al presunto asesino de Gabriel Acosta, hincha de Junior apuñalado tras partido en Cartagena.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron en las últimas horas en Bogotá a Jafre José Hernández Julio, señalado como el presunto responsable del asesinato de Gabriel Alfredo Acosta Navas, el hincha de Junior de Barranquilla que fue atacado a puñaladas tras el partido de Copa Libertadores entre el equipo rojiblanco y Palmeiras, disputado el pasado 8 de abril en Cartagena.

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La captura se produjo luego de varias semanas de investigaciones y seguimientos adelantados por unidades especiales de la Policía Judicial. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permitiera ubicar al sospechoso.

Más de 100 horas de videos permitieron capturar al presunto homicida de Gabriel Acosta en Bogotá

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que Hernández Julio se encontraba escondido en Bogotá cuando fue localizado por los investigadores.

“El comandante señaló que este resultado se logró después del análisis de más de 100 horas de videos y la realización de 17 diligencias judiciales desarrolladas por un equipo técnico de la Policía Nacional y la Fiscalía”, indicó.

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Asimismo, el alto oficial aseguró que el capturado será trasladado a Cartagena para responder ante un juez de control de garantías.

“El general Peña manifestó que el objetivo ahora es esclarecer completamente este crimen que generó indignación y enlutó a la ciudad”, agregó.

La muerte de Gabriel Acosta Navas, de 31 años y oriundo de Cartagena, ocurrió en medio de una violenta riña registrada en el barrio Escallón Villa luego del compromiso deportivo entre Junior y Palmeiras.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que el hincha barranquillero fue perseguido y atacado brutalmente con arma blanca mientras permanecía tendido en el suelo. Las imágenes generaron rechazo nacional por la sevicia del ataque.

Las autoridades señalaron que Jafre José Hernández Julio habría sido identificado tras un extenso trabajo investigativo basado en grabaciones de cámaras de seguridad y videos ciudadanos.

“El comandante de la Policía reveló que el sospechoso sería uno de los tres individuos que aparecen en las evidencias recopiladas durante las labores de Policía Judicial”, sostuvo.

De acuerdo con la investigación, el capturado pertenecería presuntamente a una barra del Real Cartagena y tendría aproximadamente 24 años.

Los disturbios comenzaron horas antes del encuentro de Copa Libertadores y se intensificaron al finalizar el partido. Buses que transportaban hinchas de Junior fueron atacados con piedras cuando ingresaban a Cartagena, mientras que desde los vehículos algunos barristas también respondían a las agresiones.

Las escenas de violencia se extendieron por diferentes sectores de la ciudad y quedaron registradas en múltiples videos que circularon masivamente en redes sociales.

En algunas grabaciones también se observó a varios aficionados persiguiendo a seguidores del equipo barranquillero y atacándolos con piedras y cuchillos. Incluso, otro video mostró a delincuentes usando camisetas de Junior mientras asaltaban a un mototaxista antes del partido.

Tras el crimen de Gabriel Acosta, las autoridades intensificaron los operativos y divulgaron un cartel de los más buscados por delitos como homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

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“El brigadier general Gelver Yecid Peña reiteró que la Policía garantiza absoluta reserva a las personas que entreguen información sobre delincuentes vinculados a hechos violentos en Cartagena”, concluyó.