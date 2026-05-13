No le importó nada: Agredió al celador de un colegio en Bogotá para entrar y agarrar a golpes a su hijo

Un hombre fue capturado en la localidad de Engativá tras ingresar de manera violenta a una institución educativa para agredir físicamente a su hijo menor de edad. La oportuna reacción del personal de seguridad de la institución y el uso de la tecnología de vigilancia pública impidieron que el estudiante sufriera heridas de mayor gravedad durante el ataque.

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El reporte oficial emitido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia detalló que el atacante burló los controles de acceso del establecimiento mediante el uso de la fuerza y agresiones directas contra el vigilante de turno, quien intentó cerrarle el paso para proteger la propiedad. Después de irrumpir arbitrariamente en las instalaciones, el sujeto localizó al menor en una de las zonas comunes del colegio y arremetió físicamente contra él. Empleados encargados del colegio intervinieron de forma inmediata para separar al agresor y salvaguardar la vida de la víctima.

Monitoreo en tiempo real facilitó la captura del agresor

El seguimiento detallado de los hechos se realizó a través de las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad conectadas directamente al centro de monitoreo distrital. El rastreo pormenorizado y en tiempo real de cada uno de los movimientos del hombre permitió coordinar de manera precisa la respuesta operativa de las patrullas del sector.

Los uniformados de la Policía Nacional llegaron al plantel educativo en cuestión de minutos, logrando interceptar, identificar plenamente y judicializar en flagrancia al sujeto antes de que lograra abandonar el perímetro escolar. El capturado fue trasladado de inmediato para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá enfrentar cargos penales por el delito de violencia intrafamiliar.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, entregó el balance oficial del procedimiento y destacó la efectividad de las herramientas tecnológicas instaladas en la capital colombiana:

“Este caso evidencia cómo la articulación entre la tecnología y la reacción policial permite actuar de manera inmediata frente a hechos de violencia. Seguimos fortaleciendo el sistema de videovigilancia y la presencia en territorio para proteger, especialmente, a nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Comportamiento de los índices de criminalidad en Engativá

Este episodio de violencia intrafamiliar ocurre en un escenario local donde los indicadores oficiales de delincuencia muestran una tendencia decreciente en múltiples modalidades. Según las estadísticas consolidadas por la Secretaría de Seguridad, las denuncias por violencia intrafamiliar registran una reducción del 96 % en la localidad de Engativá durante el año en curso.

El balance institucional del Distrito también arrojó disminuciones significativas en otros delitos de alto impacto dentro de la zona. El hurto a comercios lidera las reducciones con una caída del 72 %, seguido por el robo a residencias con una baja del 62 % y los delitos sexuales, que evidencian una disminución del 74 %. Asimismo, el hurto a personas reporta una baja del 46 %, las denuncias por extorsión disminuyeron un 34 %, el robo de bicicletas se redujo en un 30 %, el de automotores se contrajo un 25 % y el hurto de teléfonos celulares cerró con una reducción del 4 %.