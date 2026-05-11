Cámara de seguridad lo delató: cayó delincuente que tenía azotado el sector de Chapinero Alto con el ‘raponazo’

Un hombre de 27 años fue capturado por la Policía de Bogotá en el sector de Chapinero Alto luego de hurtarle el celular a una mujer mediante la modalidad de raponazo e intentar escapar por las calles del sector.

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El caso se registró en medio de las labores de patrullaje adelantadas por uniformados de la Estación de Policía de Chapinero, tras ser alertados por la comunidad por el robo que acababa de cometer el presunto delincuente. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre señalado por la comunidad como el responsable del hurto ocurrido minutos antes.

Los hechos quedaron, además, registrados en una cámara de seguridad del sector. El delincuente fue capturado en el lugar de los hechos y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

Capturado presunto ladrón de celular que intentó hurto por la vía del TransMilenio

Un sujeto de aproximadamente 28 años intentó robarse un celular mediante la modalidad de ‘cosquilleo’ en una estación de TransMilenio de la troncal Caracas. Y, para escapar de las autoridades, pasó por encima de la multitud y se tiró a la vía por la que transitan los articulados. Los hechos ocurrieron en la Estación Hortúa, en la localidad de Antonio Nariño.

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Aunque intentó huir en una bicicleta con la certeza de que se iba a salir con la suya, las cámaras de seguridad y la rápida articulación con la Policía de Bogotá permitió la interceptación y captura del hombre. Cuando los uniformados lo atraparon, se le encontró en su poder el dispositivo móvil, que está avaluado en casi un millón de pesos. El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de hurto.