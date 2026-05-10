Cayó una cocina en el barrio Restrepo: descubren laboratorio de drogas sintéticas en plena megatoma

Capturados por tráfico de estupefacientes y licor adulterado en la localidad de Antonio Nariño

La Policía de Bogotá realizó una megatoma en la localidad de Antonio Nariño. Esta dejó importantes resultados operativos contra el tráfico de estupefacientes y la comercialización de licor adulterado.

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Durante las acciones de inspección, vigilancia y control fueron intervenidos 26 establecimientos abiertos al público, entre ellos paga diarios, locales de venta de repuestos y expendios de licor. Como resultado, las autoridades capturaron a tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En medio de los procedimientos, en una vivienda fue descubierto un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, donde se incautaron 850 gramos de marihuana, 163 pastillas de drogas sintéticas, 32 frascos de ketamina, nueve frascos de analgésicos, tres grameras digitales, una prensa manual, diez celulares y dinero en efectivo.

Por otra parte, fue capturado el propietario de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Restrepo por el delito de corrupción de alimentos, luego de hallar diez botellas de aguardiente adulterado.

Además, se realizó la suspensión temporal de una actividad comercial por incumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, mientras que unidades de Tránsito y Transporte impusieron diez órdenes de comparendo.

La Policía continuará desarrollando megatomas y controles en diferentes localidades de la ciudad para contrarrestar los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

Policía captura en Chapinero Alto a hombre señalado de robar celular a una mujer

Un hombre de 27 años fue capturado por la Policía de Bogotá en el sector de Chapinero Alto luego de hurtarle el celular a una mujer mediante la modalidad de raponazo e intentar escapar por las calles del sector.

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El caso se registró en medio de las labores de patrullaje adelantadas por uniformados de la Estación de Policía de Chapinero, tras ser alertados por la comunidad por el robo que acababa de cometer el presunto delincuente. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre señalado por la comunidad como el responsable del hurto ocurrido minutos antes.

Los hechos quedaron, además, registrados en una cámara de seguridad del sector. El delincuente fue capturado en el lugar de los hechos y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.