Tortura y terror en la frontera: Cayeron ficha clave del ‘Tren de Aragua’ por secuestro de comerciante

Capturan a dos presuntos integrantes del Tren de Aragua señalados de secuestrar y torturar a un comerciante venezolano.

Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado, presuntos integrantes del grupo delincuencial trasnacional ‘Tren de Aragua’, serían los responsables del secuestro extorsivo y tortura de un comerciante venezolano en Norte de Santander, el pasado 29 de abril.

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De acuerdo las evidencias en poder la Fiscalía General de la Nación, la víctima fue retenida en un inmueble del corregimiento de Urimaco, en San Cayetano; y posteriormente trasladada a una vivienda del barrio 20 de Julio, en Villa del Rosario, donde permaneció retenida.

Los elementos materiales probatorios indican que Palencia Garavito y Ortiz Amado habrían cumplido funciones de vigilancia y custodia del ciudadano extranjero, y exigido 80 millones de pesos por su liberación en medio de actos de tortura y otras conductas en contra de su integridad. Finalmente, el comerciante fue rescatado por unidades del Gaula de la Policía Nacional.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los dos hombres los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura, al tiempo que solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario, petición a la que accedió un juez penal de control de garantías.