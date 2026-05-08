Todo por un celular: Ladrón de TransMilenio se lanzó a la vía de los buses para escapar y terminó capturado

Un sujeto de aproximadamente 28 años intentó robarse un celular mediante la modalidad de ‘cosquilleo’ en una estación de TransMilenio de la troncal Caracas. Y, para escapar de las autoridades, pasó por encima de la multitud y se tiró a la vía por la que transitan los articulados.

Lea también: Se conoce el estado de salud del niño de dos años que se lanzó de un cuarto piso en Suba: ICBF revisa entorno

Aunque intentó huir en una bicicleta con la certeza de que se iba a salir con la suya, las cámaras de seguridad y la rápida articulación con la Policía permitió la interceptación y captura del hombre.

Cuando la Policía lo atrapó, se le encontró en su poder el dispositivo móvil, que está avaluado en casi un millón de pesos.

El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de hurto.

“La Secretaría de Seguridad invita a la ciudadanía a alertar a las autoridades cuando observe o sea víctima de cualquier delito. Un paso clave, porque como lo demuestra este caso, una pronta alerta permite lograr resultados casi que de inmediato”, expresaron desde el Distrito.

Se tiró al piso, pero no evitó la captura tras robar un celular en Normandía

Un hombre fue capturado luego de hurtar un celular en el barrio Normandía, en la localidad de Engativá, en un hecho que quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del sistema de videovigilancia.

Desde el centro de monitoreo C4, administrado por la Secretaría Distrital de Seguridad, se hizo seguimiento en tiempo real al recorrido del sospechoso. Gracias a la alerta oportuna del operador, los uniformados fueron guiados hasta el punto exacto donde se encontraba el hombre, logrando su interceptación en cuestión de minutos.

Le puede interesar:

En medio de una multitud, el sujeto intentó evadir a las autoridades lanzándose al piso, como si con eso pudiera pasar desapercibido y evitar su captura. Sin embargo, la maniobra no funcionó: ya estaba plenamente identificado por el seguimiento de las cámaras y la rápida reacción de los uniformados, que lo ubicaron entre las personas.