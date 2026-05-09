Megatoma en el Restrepo dejo al descubierto una fábrica casera de tusi y otras drogas: hubo cuatro capturados

En medio de una megatoma adelantada en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, las autoridades desmantelaron una fábrica casera en la que presuntamente se elaboraban y dosificaban drogas sintéticas y marihuana para su comercialización en diferentes sectores de Bogotá.

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El hallazgo se produjo durante controles a pagadiarios y establecimientos del sector, cuando uniformados de la Policía encontraron en el cuarto piso de un inmueble ubicado en la calle 18A Sur con carrera 16 un espacio acondicionado para el procesamiento y dosificación de estupefacientes.

En el lugar fueron halladas sustancias ilícitas, entre ellas tusi y marihuana lista para ser distribuida, así como todos los elementos utilizados para su preparación y empaque: frascos, grameras, bolsas plásticas, mesas de trabajo y otros insumos empleados para la dosificación de droga.

Durante la intervención también fueron encontrados 11 celulares ocultos dentro de un stand metálico que incluso contaba con una caja fuerte en su interior, lo que hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades para establecer si estos equipos estarían relacionados con actividades criminales.

En el operativo fueron capturadas cuatro personas en flagrancia y se incautaron cerca de 4.300 dosis de droga, armas cortopunzantes y licor adulterado. Además, las autoridades realizaron controles a vehículos, motocicletas y establecimientos comerciales de la zona.

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“El microtráfico no solo mueve economías ilegales, también alimenta la violencia y el homicidio en los barrios. Cada laboratorio clandestino que cerramos es un golpe directo a las estructuras criminales que pretenden controlar sectores de la ciudad mediante el miedo y la ilegalidad”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad.

La intervención hizo parte de una ofensiva contra los mercados criminales y las estructuras delincuenciales que afectan esta zona de la ciudad, especialmente por delitos relacionados con homicidios y tráfico de estupefacientes.