Falleció Germán Vargas Lleras, estaba padeciendo una enfermedad

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció este viernes luego de enfrentar durante los últimos meses un delicado estado de salud que lo mantuvo alejado de la vida pública y de la actividad política nacional. La noticia generó reacciones en distintos sectores políticos del país debido a la amplia trayectoria que construyó durante varias décadas en escenarios legislativos y de Gobierno.

En el último año, el dirigente de Cambio Radical había afrontado complicaciones médicas relacionadas con un tumor, situación que lo obligó a disminuir sus apariciones públicas y suspender parte de sus actividades políticas. Aunque su entorno manejó el tema con total reserva, se conoció que el exvicepresidente atravesaba un proceso médico complejo.

En mayo de 2025, Vargas Lleras fue sometido a una cirugía neurológica en Houston, Texas, procedimiento que en su momento fue reportado como exitoso y que hacía parte de su tratamiento y recuperación médica.

La salud del exvicepresidente había generado preocupación constante dentro de su partido y entre diferentes figuras políticas del país, especialmente luego de varias ausencias en eventos públicos y reuniones de carácter electoral.

Germán Vargas Lleras nació el 19 de febrero de 1962 en Bogotá y pertenecía a una de las familias con mayor tradición política en Colombia. Era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó el país entre 1966 y 1970.

Estudió Derecho en la Universidad del Rosario y posteriormente realizó estudios en Gobierno y Administración Pública en España, formación que marcó el inicio de una extensa carrera política.

Su trayectoria comenzó en el movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por Luis Carlos Galán, cuando apenas tenía 19 años y fue elegido concejal de Bojacá, Cundinamarca. Más adelante ocupó cargos como concejal de Bogotá y senador de la República, posición en la que permaneció durante cuatro periodos consecutivos.

Durante su paso por el Congreso se convirtió en una de las figuras más influyentes de la política nacional y llegó a presidir el Senado entre 2003 y 2004. También lideró importantes debates desde la Comisión Primera y la Comisión de Ética.

En 2010 aspiró por primera vez a la Presidencia de Colombia, obteniendo una de las votaciones más altas de esa contienda electoral. Posteriormente hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos, primero como ministro y luego como vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017.

Desde la Vicepresidencia lideró proyectos de infraestructura, vivienda y obras viales que consolidaron parte de su imagen como ejecutor de grandes iniciativas públicas. Más tarde renunció al cargo para buscar nuevamente la Presidencia en las elecciones de 2018.

La muerte de Germán Vargas Lleras marca el final de una de las carreras políticas más reconocidas e influyentes de las últimas décadas en Colombia, dejando un legado que impactó distintos sectores del poder legislativo y ejecutivo del país.

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