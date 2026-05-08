No le sirvió la actuación: ladrón robó un celular en Normandía y se tiró al piso para “esconderse” de la Policía

Un hombre fue capturado luego de hurtar un celular en el barrio Normandía, en la localidad de Engativá, en un hecho que quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del sistema de videovigilancia.

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Desde el centro de monitoreo C4, administrado por la Secretaría Distrital de Seguridad, se hizo seguimiento en tiempo real al recorrido del sospechoso. Gracias a la alerta oportuna del operador, los uniformados fueron guiados hasta el punto exacto donde se encontraba el hombre, logrando su interceptación en cuestión de minutos.

En medio de una multitud, el sujeto intentó evadir a las autoridades lanzándose al piso, como si con eso pudiera pasar desapercibido y evitar su captura. Sin embargo, la maniobra no funcionó: ya estaba plenamente identificado por el seguimiento de las cámaras y la rápida reacción de los uniformados, que lo ubicaron entre las personas.

Durante el procedimiento, realizado en plena vía pública, las autoridades le hallaron en su poder el celular hurtado. Además, el sujeto fue señalado por la comunidad como el responsable del hecho.

Tras su captura, fue trasladado en patrulla y dejado a disposición de la autoridad competente para responder por ese delito.

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Según las autoridades, en esta localidad operan 542 cámaras de seguridad, herramientas clave para la reacción oportuna de las autoridades y la prevención del delito.

Cayó en Bosa presunto motoladrón con 11 celulares hurtados

Una motocicleta reportada por la ciudadanía se convirtió en la pista clave que permitió a la Policía capturar a un presunto responsable de múltiples hurtos de celulares en esta localidad del suroccidente de Bogotá.

El vehículo había sido señalado en un hurto ocurrido en el sector de Brasilia. Tras recibir la alerta, los uniformados activaron el plan candado y lograron interceptarlo minutos después.

Al verificar al conductor, un hombre de 24 años, le hallaron un arma traumática y 11 celulares que, al parecer, habrían sido obtenidos mediante atracos y raponazos en vía pública.