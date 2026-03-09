“Son unos pobres pendejos”: Benedetti se despacha contra los candidatos que se quemaron en las elecciones y lo habían criticado

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a generar polémica en el escenario político colombiano tras publicar un video en redes sociales en el que lanzó fuertes críticas contra varios candidatos que no lograron resultados favorables en las elecciones y que previamente lo habían cuestionado durante la campaña.

En la grabación, el funcionario apareció con un extintor en la mano y utilizó un tono burlón para referirse a quienes, según él, “se quemaron” en las urnas. El mensaje, que rápidamente se difundió en plataformas digitales, provocó nuevas reacciones en medio del ya tenso ambiente político posterior a los comicios.

“Hoy estoy muy feliz y este extintor es para aquellos que se quemaron el día de las elecciones”, afirmó Benedetti al inicio del video, haciendo referencia a candidatos que no obtuvieron el respaldo suficiente para alcanzar una curul.

El ministro también señaló que varios de sus críticos basaron sus campañas en cuestionamientos personales hacia él. “Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad, tratándome de deshonesto”, dijo.

En el mismo mensaje, el funcionario arremetió con palabras duras contra sus opositores políticos. “Esas personas son unas payasas, unos bobos, no son ni políticos, ni periodistas ni absolutamente nada”, expresó.

El comentario más controvertido llegó cuando continuó su mensaje dirigiéndose a quienes, según su versión, perdieron en las urnas. “Son unos pobres pendejos desocupados… y para todos esos que se quemaron, solo Benedetti y Petro en esta mondá”, dijo en el video difundido en redes.

Choques con varios candidatos

Las declaraciones del ministro del Interior no se limitaron a ese video. Durante las últimas semanas, Benedetti había protagonizado varios enfrentamientos verbales con dirigentes y candidatos de oposición, a quienes respondió con calificativos y críticas públicas.

Uno de los episodios más comentados fue su respuesta al candidato presidencial Sergio Fajardo, a quien atacó con una frase que también se viralizó. “Usted es como el pitillo: plástico por fuera, vacío por dentro”, le dijo.

Asimismo, el ministro se refirió al candidato a la Cámara Camilo Enciso, a quien calificó de manera despectiva. “Payaso y eunuco”, escribió en uno de sus mensajes.

Las críticas también alcanzaron a la representante Jennifer Pedraza, aspirante al Senado, a quien el funcionario respondió en redes. “Mentirosa compulsiva”, afirmó en su comentario.

De igual forma, Benedetti se refirió a Lina Garrido, dirigente política que buscaba llegar al Senado, a quien señaló con un calificativo que también generó controversia. “Bandida”, expresó en uno de sus mensajes.

Su rol como garante electoral

Las declaraciones del ministro han generado cuestionamientos debido a que, como jefe del Ministerio del Interior, Benedetti tiene la responsabilidad de coordinar y presidir la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, un organismo que busca garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales en el país.

Desde ese cargo, el funcionario ha defendido su gestión y ha asegurado que, pese a las polémicas en redes, su trabajo institucional ha sido efectivo.

“No pueden descalificar mi trabajo por la forma en la que contesto a los ataques que me hacen”, afirmó el ministro.

Benedetti también aseguró que ha liderado múltiples reuniones para coordinar medidas de seguridad y seguimiento electoral. “Como presidente de la Comisión de Seguimiento Electoral he presidido 42 reuniones exitosas y creé un sistema especial para reforzar la seguridad de los candidatos en riesgo de cualquier color político”, sostuvo.

Según explicó, en el marco de ese trabajo se realizaron mecanismos de seguimiento para fortalecer la protección de varios aspirantes al Congreso y de circunscripciones especiales.

Críticas de partidos y denuncias

A pesar de su defensa, varios partidos políticos y candidatos han cuestionado el comportamiento del ministro, señalando que sus declaraciones no corresponden al rol institucional que debería cumplir como garante electoral.

Incluso, algunos sectores han presentado denuncias por injuria y calumnia, mientras que en la Procuraduría General de la Nación ya se adelantan varias actuaciones disciplinarias relacionadas con sus declaraciones.

El partido Cambio Radical, por ejemplo, decidió retirarse de la Comisión de Seguimiento Electoral, argumentando que desde el Gobierno se ha generado un ambiente de hostilidad hacia la oposición.

Dirigentes políticos han señalado que este tipo de confrontaciones contribuyen a aumentar la polarización en medio del debate electoral.

Un ministro en constante controversia

Las polémicas declaraciones de Armando Benedetti se suman a una larga lista de controversias políticas que lo han mantenido en el centro del debate público durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Mientras algunos sectores consideran que el ministro simplemente responde a los ataques de la oposición, otros sostienen que su comportamiento podría afectar la percepción de imparcialidad en el manejo de los procesos electorales.

Por ahora, el funcionario continúa activo en redes sociales y ha mantenido su postura frente a quienes lo critican, en un escenario político que sigue marcado por fuertes tensiones tras las recientes elecciones en Colombia.