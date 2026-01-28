Violencia política en el Atlántico: obligan a borrar publicidad de las casas y amenazan a conductores de motocarros que lleven propaganda en elecciones

La Gobernación del Atlántico convocó de manera urgente un comité de seguimiento electoral extraordinario con el fin de alertar a las autoridades competentes sobre las denuncias de violencia política que estarían afectando a varios candidatos en Barranquilla y otros municipios del departamento, en medio del actual proceso electoral.

Para leer: Derecho al Voto

Según explicó el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, la administración departamental recibió información preocupante relacionada con actos de intimidación y amenazas en al menos cinco barrios del suroccidente de Barranquilla, donde algunas personas habrían sido obligadas a pintar las fachadas de sus viviendas para borrar la publicidad política de determinados aspirantes.

Fiscalía investiga amenazas contra campaña política en barrios del suroccidente de Barranquilla

De acuerdo con el funcionario, los hechos no solo han afectado a residentes, sino también a conductores de motocarros, quienes estarían siendo presionados y amenazados por transportar propaganda política de algunos candidatos en sus vehículos. Esta situación ha generado alarma entre los equipos de campaña y las autoridades, debido al riesgo que representa para el normal desarrollo del proceso democrático.

“Lo que hicimos fue inmediatamente solicitar un comité de seguimiento electoral extraordinario para poner al tanto a las autoridades. Como lo vimos, la Fiscalía tomó ya la bandera y está liderando las investigaciones para dar con los responsables de todos estos atropellos que se están dando en contra de ciertos candidatos que, teniendo sus permisos para tener su publicidad, están amenazando a las personas para que la borren o, peor aún, sea sobrepintada con insultos y otro tipo de pinturas. También hay motocarros que están siendo amenazados cuando cargan publicidad política”, puntualizó Luque.

El secretario agregó que estos hechos constituyen una clara vulneración a las garantías electorales y a los derechos de participación política, por lo que se hace necesario reforzar las acciones institucionales para prevenir nuevas agresiones y proteger a quienes participan en la contienda electoral.

La alerta emitida por la Gobernación del Atlántico fue puesta en conocimiento no solo de la Fiscalía General de la Nación, sino también de la Fuerza Pública, incluyendo a la Policía Nacional y el Ejército, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional en los sectores donde se han reportado las intimidaciones.

Además, el caso fue informado a la Contraloría y la Procuraduría, entidades que harán seguimiento a las actuaciones de las autoridades y a los procesos de investigación, con el fin de garantizar la transparencia y la legalidad en el desarrollo de las campañas políticas.

Desde la administración departamental se reiteró el llamado a los ciudadanos y a los candidatos para que denuncien cualquier acto de presión, amenaza o violencia política, ya que este tipo de conductas atentan contra la democracia y buscan interferir en la libre decisión de los electores.

Finalmente, la Gobernación aseguró que se mantendrá activa la mesa de seguimiento electoral y que se reforzarán los canales de comunicación con las autoridades judiciales y de seguridad, para evitar que estos hechos se repitan y asegurar que el proceso electoral en el Atlántico se desarrolle en un ambiente de respeto, garantías y libertad política.