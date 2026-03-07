¿Pasará cerca de su casa? El mapa definitivo de las primeras estaciones del Metro de Bogotá que ya es una realidad

Con corte el 28 de febrero de 2026, este es el porcentaje de avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá: 73,75 %. El anuncio lo entregó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al entregar detalles de algunas de las estaciones de este megaproyecto.

“El primer tramo va del patio taller a la Estación 1. La Estación 1 queda alrededor del Parque Gibraltar a la altura de la Carrera 94. Luego de la Estación 1, al lado del Parque Gibraltar, continúa el viaducto, pasa por encima de la Avenida Guayacanes. Y sigue hacia la Estación 2, que es la estación que queda al lado del portal de TransMilenio de la avenida Ciudad de Cali. El viaducto continúa por la Avenida Villavicencio y ahí llega a la Estación 3, que queda en el Barrio Britalia”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

Y agregó: “Luego de la Estación 3, el viaducto sigue por la Villavicencio y toma a la izquierda la Avenida Primera de Mayo, ahí muy cerca está la Estación 4, es poco antes de Compensar de Kennedy. Por ahí sigue el viaducto, pasa por el Hospital de Kennedy. La Estación 5 queda poco después del Hospital de Kennedy y ahí el viaducto sigue avanzando. Y llega hasta la Estación 6, que queda en la avenida Boyacá”.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, ocho de ellas integradas directamente con TransMilenio y dos por proximidad, además tendrá 28 edificios de acceso. El viaducto, los edificios de acceso y las plataformas de embarque a los trenes transformarán la ciudad a su paso.

“Alrededor de las estaciones del Metro vamos a transformar a Bogotá, vamos a mejorar el espacio público, vamos a mejorar las vías, vamos a garantizar que las estaciones no solamente sean el vehículo a través del cual nos montamos en un sistema de transporte, sino que tenga un impacto en el entorno, de mejoramiento para la calidad de vida de la gente, para que esto no solamente sea un sistema de transporte, sino el punto de partida de una transformación integral de Bogotá”, apuntó el alcalde Carlos Fernando Galán.