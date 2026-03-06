Extraditan al ‘Monstruo de Latinoamérica’: responderá en Colombia por abusos contra menores

Custodiado por agentes de Interpol y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Peter Francis Kennedy conocido bajo como el ‘Monstruo de Latinoamérica’. Este suejto llegó extraditado desde Argentina para responder ante las autoridades nacionales por múltiples y graves denuncias de abuso sexual y explotación comercial de menores de edad.

La Fiscalía 30 de Cali emitió la orden de captura que hoy lo pone a disposición de la justicia. Las investigaciones de la Dirección de Protección de la Policía Nacional lo señalan como el presunto responsable de una red de abuso infantil que operó durante el año 2022 en la capital del Valle del Cauca.

El expediente judicial en el Valle del Cauca

El prontuario de Kennedy detalla prácticas que atentan contra la infancia, pues según los reportes judiciales, el acusado arrendaba diversos apartamentos ubicados en un edificio sobre la Avenida de las Américas, en Cali. Estas viviendas funcionaban como centros de operación a donde trasladaba a niñas, niños y adolescentes para someterlos a agresiones sexuales.

El ente acusador le imputa cargos por demanda de explotación sexual comercial de menores de 18 años con agravantes (seis eventos), acto sexual violento (dos eventos) y acceso carnal abusivo con menores de 14 años (siete eventos). Además, el expediente documenta que el extraditado presuntamente obligaba a las víctimas menores de edad a participar en actos de zoofilia.

Rastreo internacional y captura en Argentina

El traslado de Kennedy es resultado de una búsqueda de un proceso diplomático y policial que comenzó el 2 de octubre de 2024. En esa fecha, las autoridades argentinas lograron su detención en el Barrio Chino de Buenos Aires. Por lo que, su ubicación fue el resultado de un cruce de bases de datos, rastreo de movimientos migratorios y geolocalización coordinada entre la Policía Federal Argentina y la Oficina Central Nacional de Interpol en Bogotá.

El coronel Eiver Alonso, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, confirmó el éxito del operativo binacional. “Con este procedimiento logramos que este individuo, requerido por graves delitos contra menores, sea puesto a disposición de la justicia colombiana para que responda por los hechos acusados”, declaró el oficial.

El procesado se encuentra actualmente bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de avanzar con las etapas de juzgamiento requeridas para dictar su condena por los hechos registrados en el occidente del país.