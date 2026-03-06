¿Hay ciclovía este domingo 8 de marzo? Conozca la decisión de la Alcaldía de Bogotá por elecciones

La Alcaldía Mayor, a través de sus entidades deportivas, ordenó la suspensión total del circuito de 127 kilómetros para facilitar el desarrollo de las elecciones legislativas, este 8 de marzo, garantizando el desplazamiento ininterrumpido de los votantes y el despliegue del esquema de seguridad en las distintas localidades de la capital.

La medida responde a una directriz logística de las autoridades de tránsito y orden público. Durante las jornadas de votación, el flujo de ciudadanos cambia de forma total, concentrándose en los grandes centros de sufragio. Mantener habilitados los corredores recreativos representaría un obstáculo severo para el tránsito de vehículos particulares y de transporte masivo hacia puntos críticos habilitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Lugares de votación con alta afluencia histórica, como Corferias o las zonas aledañas a Unicentro, contarán con anillos de seguridad fuertes. En estas áreas específicas, la Secretaría de Movilidad implementará cierres viales y desvíos que resultan incompatibles con el uso recreativo de las principales avenidas de la capital.

¿Qué otros espacios deportivos quedan inhabilitados durante las votaciones?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) indicó que la restricción cobija toda la oferta institucional dominical al aire libre. Los ciudadanos no encontrarán habilitadas las Recreovías, los espacios de entrenamiento funcional conocidos como Boxes de CrossHiit, ni los puntos itinerantes de la Escuela de la Bici.

Esta cancelación según la alcaldía cumple con un fin y es que al suspender la programación deportiva, el Distrito libera a cientos de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá que habitualmente custodian el trayecto de los ciclistas. Por lo que los uniformados ha sido reasignado para vigilar los puestos de votación, prevenir alteraciones del orden público y garantizar la transparencia durante los comicios legislativos.

¿Cuándo se reactiva la programación dominical en las calles de la ciudad?

La alteración de la agenda de fin de semana impacta directamente a cerca de un millón y medio de bogotanos que utilizan el circuito para ejercitarse, según la entidad. Ante este panorama, la administración distrital aclaró que la pausa será estrictamente por este domingo electoral.

La Ciclovía y sus programas institucionales alternos retomarán su funcionamiento habitual el próximo domingo 15 de marzo de 2026. Los usuarios podrán salir nuevamente a las vías operando en su franja estándar, desde las 7:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, con todos los tramos habilitados.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito recomiendan a la ciudadanía planificar sus rutas para este 8 de marzo. Quienes deban salir a ejercer su derecho al voto encontrarán un escenario vial marcado por operativos de control y un enfoque absoluto en la movilidad de los electores, por lo que se el Distrito sugiere el uso del transporte público para evitar los embotellamientos cerca de los recintos electorales.